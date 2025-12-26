23-тото издание на „Българската Коледа“, което беше излъчено на живо по NOVA, остава в историята с най-голямата сума, събирана до този момент. България се обедини в името на нашите деца. Вече 2 десетилетия „Българската Коледа“ помага в лечението и грижите на най-нуждаещите се. Тази година вниманието е към деца с хронични и тежки заболявания, които стават все повече. За първи път от двайсет години от дадения старт на новата кампания се събират рекордните 3 720 000 лева до края на благотворителния концерт, който беше излъчен пряко в ефира на NOVA. Към момента са изпратени 250 000 дарителски sms-а на номер 1117 от началото на кампанията, която беше обявена от президента Румен Радев на 1 декември 2025 г. в Александровска болница. Дарителските линии остават отворени до ноември 2026 година.

Всяка надежда и борба заслужават подкрепа. За тяхната, на болните деца, всички ние сме заедно. Това доказа за 23-ти път „Българската Коледа“. „Превърнахте я в кауза, която ни обедини около една от най-благотворните цели. Грижата за болните деца и подкрепата за тяхното лечение и възстановяване“, каза от сцената на Народния театър водещата Александра Лашкова.

„Българската Коледа“ се утвърди като символ на съпричастност и отговорност към нашето бъдеще, а това са нашите деца“, заяви президентът на Република България Румен Радев.

Подкрепа за децата дойде отново и от самите деца. Биг бендът на Българското национално радио, с диригент Георги Милтиядов и десетки артисти отново подкрепиха благотворителната инициатива.

Според певицата Мария Илиева „Българската Коледа“ е доказателство, че не сме се отказали един от друг, а Поли Генова е категорична, че „здравето на българските деца е наша обща отговорност. Бъдете съпричастни и през следващите 365 дни.“ „Вярвам, че на Коледа стават чудеса и нека тази нощ оставим сърцата си“, призова Веселин Маринов.

В подкрепа на децата от „Българската Коледа“ от сцената на Народния театър послания отправиха популярни български музиканти, певци, танцьори, актьори, артисти и журналисти. Сред тях са и едни от най-обичаните лица на NOVA.

„В работата си често търсим героите на големите събития, но истинските герои растат сред нас. Това са деца, които не са избрали своята битка, но я водят всеки ден, със сила много по-голяма от възрастта им“, каза водещата на Новините на NOVA Ани Салич. „Те водят тази битка тихо, заедно със своите семейства и с лекарите, които знаят как да пазят надеждата, дори и в най-трудните моменти“, допълни Николай Дойнов.

„Важните неща не се променят – уважението ни един към друг, вниманието и грижата към чуждата болка, готовността да помогнем“, сподели Гала. „Героите не се нуждаят от съжаление. Нашата подкрепа не ги прави по-слаби. Тя ги укрепва и им дава кураж“, каза шеф Иван Манчев.

„Като журналисти разказваме техните истории. Докосваме се до техните мечти така, че да не останат в тишина. Защото подкрепата започва точно от това - да ги чуем и разберем“, обобщи водещата на „Събуди се“ Марина Цекова.

23-тото издание на благотворителната инициатива ще продължи до края на месец ноември 2026 годин заявления за подпомагане на деца ще се приемат целогодишно, а заявления за осигуряване на апаратура за лечебни заведения до края на януари 2026 година.

