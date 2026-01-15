Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В "Социална мрежа" на 16 януари от 15:20 ч. очаквайте:
Младежи предлагат въвеждането на часове по психично здраве. Смятат, че те ще помогнат за решаването на емоционални проблеми и справянето с житейски предизвикателства.
„Час по психично здраве“
През хумора да си кажем истината: Китодар Тодоров за доверието и негативните персонажи на сцената и в живота. И люлката като хубав спомен от детството и вдъхновение за сценарий. В рубриката „Предизвиквам те…“ с Деси Жаблянова.
Редактор: Ралица Атанасова
