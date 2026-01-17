Колоритни риалити герои ще станат част от новата седмица в „Черешката на тортата“. Петима домакини от най-обсъжданите предавания в телевизионния ефир ще внесат хумор и интересни рецепти в домовете на зрителите от понеделник до петък в 20:00 ч. Смели експерименти с вкусове и продукти ще бележат предстоящите вечери, гарнирани с оригинални шеги и кулинарна конкуренция.

Първи като домакин ще се представи забавният герой от „Един за друг“ Иван Иванов. За него е известно, че обича съпругата, колата си и вкусната храна. Продуктите ще са от кюстендилския край, а на масата ще има пера, сланина и любопитни разговори. Покана за гостуване в неговата резиденция ще отправи бизнесменът Симеон Кралев, който преживя много гладни дни в „Игри на волята“. Арената ще бъде кухнята, а шеф Манчев ще остане безмълвен от системата му за рязане.

Дивата сестра на Big Brother актрисата и каскадьор Кристи Кирилова ще рони люти сълзи, докато приготвя ястията. Експериментите ще имат променлив успех, а историите ще са от Ню Йорк през Лас Вегас до София.

Седмицата ще продължи в дома на инфлуенсърката и бивша европейска шампионка по карате Айлин Бобева, която ще заложи на семпло меню, а разкритията по време на вечерта ще са големи. Гостите ще получат отговор на въпроса: Защо някой влиза в любовно предаване, когато вече е открил любовта?

Финал на седмицата ще постави ромската перла с несломим характер Грозденка Владова. Тя ще посрещне компанията в родния си Лом, а баба й ще направи всичко възможно, за да гостите не останат гладни. Продават ли ромите децата си и задължена ли е Грозденка, да се омъжи за мъж от същия произход?

