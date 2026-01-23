Най-вкусната комедия на годината вече има своя музикален подпис. Официалната песен от предстоящата комедия „Брънч за начинаещи“ на Яна Титова „Ех, че хубав ден“ излиза с аудио и видеопремиера в изпълнение на Орлин Павлов, Владимир Ампов – Графа & The Brunches. Голямата изненада е, че беквокалите на парчето са поверени на самите актьори в главните роли – Александра Сърчаджиева, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов и Жаклин Дочева. Именно те стоят зад формацията The Brunches.

Докато Графа пише музиката на филма се ражда и песента, а малко по-късно най-свежото парче, с което човек би искал да започне годината, получава и свой видеоклип. Той съчетава моменти от комедията със студийни кадри с целия актьорски състав.

Клипът се превръща в естествен визуален отговор на реплики от песента. Кадри от филма, студиен запис, музика и гласове се смесват в сцена, която изглежда като естествено продължение на историята – жива, хаотична и заразително позитивна.

Песента излиза по-малко от месец преди премиерата на филма, който тръгва по кината на 13 февруари 2026 г., и логично се вписва в неговите теми. „Брънч за начинаещи“ разказва историята на Крум и Жана – създатели на иновативен смарт часовник за здравословен живот, които организират бляскав брънч за потенциален инвеститор. Планът им обаче бързо излиза извън контрол с появата на неочаквани гости и поредица от комични сблъсъци, които поставят под въпрос стремежа към „перфектния“ живот.

Така „Ех, че хубав ден“ звучи като музикален коментар на хаоса, който героите на филма създават – напомняне, че понякога най-доброто решение е да спреш, да се усмихнеш и да оставиш нещата да се случат.

Влади Ампов – Графа разказва в студиото на „На кафе“, че до момента е писал музика за театрални постановки, за мюзикъл, за телевизионни сериали, но за първи път създава музика за кино и то комедия. Силно се вълнува, че има възможност да работи с Яна Титова и Алек Алексиев за „Брънч за начинаещи“.

„Тази песен се появи много естествено – без план и без натиск. Точно както хубавите дни в живота. Онези, в които нищо грандиозно не се случва, но си казваш: ей, точно сега ми е добре,“ споделя Графа, който е композитор на музиката към филма. Той разказва, че е гледал лентата много пъти и е писал фрагментите към всяка различни сцена. „Само така музиката може да пасне към цялата история и се превръща в невидим герой. В тази песен с Орлин сме като вокални братя. Сякаш един човек пее през цялото време, но сме двама и то с различни тембъри. Като близнаци сме.“

Графа допълва, че има възможност да изиграе малка роля в комедията – играе себе си, като съсед на семейството.

„Докато я записвахме, усещането беше много естествено – като да седнеш с приятели, да се смееш и да оставиш живота да тече. Това е песен, която те кара да се отпуснеш и ти се усмихва първа- Клипът излъчва светлина,“ казва Орлин Павлов.

„Ех, че хубав ден“ е поканата, която екипът на филма и музикантите отправят към публиката – да си позволи моменти на щастие. Същото обещава и най-вкусната комедия на 2026 година – щастието често идва не когато всичко е под контрол, а когато просто решиш да брънчнеш.

Филмът на Яна Титова излиза по кината в цялата страна на 13 февруари 2026 г., но най-нетърпеливите ще могат да го видят по-рано – на бляскавата гала премиера на 9 февруари в Националния дворец на културата, където екипът и актьорите ще се срещнат със своята публика. А дотогава песента вече задава тона – лек, апетитен и достатъчно заразителен, за да си я тананикаш още преди първото кафе.

Повече за дългогодишното приятелство между музикантите, за гафовете с микрофона и кой има по-силна сценична треска, гледайте във видеото.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

Редактор: Райна Аврамова