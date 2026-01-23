-
„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”
„На кафе“ с Дара, Стефка Янорова, Емилия Ангелова и шеф Станислав
"Съдебен спор" заради работа в рибен магазин
Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ
Лисичкови хвърлят ръкавицата на Божански в "Семейни войни"
Бабини гозби в ромската махала от Грозденка Владова в „Черешката на тортата“
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Време е за избори. България в новия световен ред. Разговор с бившия външен министър Ивайло Калфин.
Изповедта на една легенда. Йорданка Христова пред Марина Цекова.
Здравето е най-силното ни оръжие. Говори доктор Райна Стоянова.
И оше… Стефан Вълдобрев, Радина Думанян, Поли Генова и Ивет Григорова.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
