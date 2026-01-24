Румен Радев вече не е президент. Отваря ли се нова страница в българската политика? Бившият зам. министър на енергетиката Еленко Божков, който беше част от кабинета на Гълъб Донев.

Без дата са предсрочните избори, но с усещането за вече започнала предизборна кампания. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев.

Той беше неотлъчно до първия президент на България. Ивайло Трифонов - началникът на кабинета на Желю Желев за държавата и демокрацията.

Обръщане на полюсите - това ли ще са най-интересните парламетарни избори в страната? Александър Симов, Румен Стоянов и Силвия Великова.

Нейната история - Гала пред Лора Крумова.

Редактор: Райна Аврамова