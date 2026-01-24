-
„Събуди се“: Код червено в политиката и бой за култура
-
"Съдебен спор" заради отглеждане на почти 500 кучета
-
„Изживей България“ е едно хубаво пътешествие, което разширява кръгозора
-
Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“
-
„Събуди се“: България в новия световен ред
-
„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Румен Радев вече не е президент. Отваря ли се нова страница в българската политика? Бившият зам. министър на енергетиката Еленко Божков, който беше част от кабинета на Гълъб Донев.
Без дата са предсрочните избори, но с усещането за вече започнала предизборна кампания. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев.
Той беше неотлъчно до първия президент на България. Ивайло Трифонов - началникът на кабинета на Желю Желев за държавата и демокрацията.
Обръщане на полюсите - това ли ще са най-интересните парламетарни избори в страната? Александър Симов, Румен Стоянов и Силвия Великова.
Нейната история - Гала пред Лора Крумова.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
