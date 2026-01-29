В петък в "Твоят ден" ще видите:

Втори положителен отговор преди последния кръг от консултациите за служебен премиер при държавния глава. Какво следва и какви позиции изразиха лицата от „домовата книга“?

След като „Лукойл“ обяви, че продава международните си активи на американска компания – какво е значението на сделката за бъдещето на рафинерията у нас?

Азиатски държави връщат COVID-мерките след случаи на вируса „Нипа“ в Индия. Какво се знае за инфекцията?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Станимира Шикова