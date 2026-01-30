Той е актьор с международно признание. А от февруари ще е водещ на новото предаване за любознателните по NOVA – The Floor. А тя е певица, ненадминат танцьор и актриса, успешна във всичко, с което се захване. Освен любовта към изкуството, ги свързва и любовта един към друг. Те са влюбената двойка – Мирела и Юлиан Костов.

Актьорът Юлиан Костов покорява новия формат на NOVA „The Floor”

Какво представлява предаването The Floor и какво да очакват зрителите от него?

„Каквото и да кажа ще бъде малко, защото играта неслучайно е най-мащабната и най-големият хит в цял свят. Има я в Америка, в Австралия, в Холандия, в Италия, в Англия. Разбира се, в България ще е най-хубавото. Най-интересното в нея са самите участници. Зрителите ще се запознаят с изключително колоритни герои. Самата игра е толкова динамична и интересна, че е за цялото семейство. Всеки ще може да участва. Тя е за любознателни хора с бърза реакция. В него се редуват най-различни снимки, които трябва да се отгатват за 45 секунди. Голямата награда на финала е 30 хиляди евро, но се печелят пари и във всеки епизод. Има бонус рундове, а награди се печелят от лидерите на седмицата“, разказва водещият на формата, който ще стартира скоро в ефира на NOVA Юлиан Костов.

Неговата половинка Мирела споделя, че по време на снимките на The Floor едва са успявали да се чуят за малко по телефона, за да поговорят.

„Снимахме по 13 часа на ден цяла седмица. Аз съм единственият водещ в историята на предаването, който си сменя костюмите за всеки епизод. Така преминаваше почивката ми от 15 минути. На снимачната площадка имаше камери-роботи. 100 човека влизат в битка за 30-те хиляди евро. Макар и конкурентна енергията между хората беше изключително позитивна. Всички бяха много спортсменски настроени. Но разбира се, колкото повече се приближавахме към финала, се заформяха интриги, леви и десни завои. Стана много напрегнато и истинско с приближаването към края на играта. Всеки участник има различна професия, история и експертиза на познания, с която е дошъл и защитават тази територия или категория, с която са дошли. Изключително всестранно развити, умни и интересни хора. Много колоритни играчи имаше. Опитвах се да ги разкрия в чисто човешкия им план. А не само като играчи в една много динамична игра. За краткото време, в което можех да разговарям с тях, успяхме да се опознаем и дори да се сближим. Чувствам близки всички тези хора“, споделя Юлиан Костов и допълва, че се е чувствал като у дома си в студиото, в което са снимали предаването.

„Тъкмо бях играл в пиеса в The West End of London и там имахме по 8 представления на седмица. В четвъртък и събота по 2 пъти на ден. Изиграх 101 представления за три месеца. Което много ме кали и подготви за това приключение. Бях в Лондон, когато ми се обадиха по телевизията, за да ме поканят на кастинг за водещ. Попитаха ме дали имам интерес. Минах един кастинг, после втори. Когато ме избраха за водещ, започнахме да провеждаме видео разговори, за да ме подготвят. Но имахме само две три седмици. Но екипът на The Floor е страхотен – Христо Хаджитанев, Тара Нури, Елена Чопакова, които направиха и кастинга на тези невероятни хора. Имах им доверие от самото начало, защото видях, че искат да направят едно страхотно предаване. Успяха да надминат всичко, което сме гледали досега“, разказва Юлиан Костов и пояснява, че се познава лично с водещия на американската версия на предаването Роб Лоу, с когото е снимал в криминален сериал преди години.

Според Юлиан Костов работата им по The Floor се различава, тъй като Роб Лоу е по-възрастен и носи различна енергия. Гледал е и австралийския формат, за да види как водят колегите за ориентация. „След първи епизод си се получи напълно моят начин на водене. Имаше и дребни препятствия по време на снимките. Понеже през цялото бяхме прави на третия ден се събудих и не можех да стъпвам. Но в холандското студио си има физиотерапевт, масажира ми крака и довърших предаването. Пробвах да им говоря на холандски, тъй като съм живял там преди време. Опресних си някои знания.“

Какви емоции е изпитал Юлиан Костов като първия български актьор, стъпил на най-престижната театрална сцена в Лондон, мотивирал ли е любимата си Мирела, за да кандидатства за НАТФИЗ, всичко за новата й песен „Твоето тяло“ и още много любопитни истории от живота им, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова