Специален гост-жури в риалити формата ще бъде Зуека. Актьорът, който не спестява истината, ще даде безценни съвети на момчетата в битката за главната роля във „Стоичков-Филмът“. Защо вече 15 години самият той не гледа български футбол? Какво означава един актьор да чуе „Не“ в най-публичния кастинг в България? И какво мисли Зуека за това, което се случва днес у нас?

Зуека изминава 500 км от дома си в Алтеа до Барселона, пропътува три часа до там в компанията на своята съпруга, за да се включи в кастинга на „Вече играеш… Стоичков“. „Беше ми много приятно, че ме поканиха. Екипът е съставен от изключителни професионалисти. Всички ме впечатлиха много силно. Организацията ми хареса много – бяха железни, като екип, който не е български. Бях приятно изненадан. Никой от тях не знаеше, че не живея в Барселона, заради лошата услуга, която ми направи жълтата преса, пишейки, че живея именно там. Хората си мислели, че съм на една крачка от тях.“

Фен ли е Зуека на футбола и лесно ли решава да се включи в този мащабен проект? „Аз съм от поколението на Христо Стоичков. Разликата във възрастта ни е една година. Тогава гледах мачове, особено световни и европейски първенства. Но през последните 15 години приключих. В момента гледам само Формула 1. Иначе решението да се включа във формата на беше трудно, защото с Христо се познаваме. Той е голям пич. Винаги е бил човек, на когото съм свалял шапка, защото е започнал от кота 0 и е стигнал до нивото, където е в момента. Приех заради него, а и заради самото предаване, защото е много интересно. Да излъчиш кастинга е много любопитно от моя гледна точка, като човек, който се е занимавал с телевизия.“

„Още в самото начало на епизода казах на шестте момчета, които са се класирали и са изключително симпатични и талантливи, че не бива да се играе Христо Стоичков като имитация. Няма как да го направиш едно към едно. Това са исторически личности. Ти вадиш само определени черти от характера им и ги правиш художествени. Това е много различно.“

Какво ще стане в епизода, който предстои утре вечер? Действието ще се развива на стадион „Кемп Ноу“, участниците ще влязат в ролята на младия Стоичков и задачата им ще бъде да се обърнат към родителите му тогава. Всеки ще го направ от своята гледна точка – един ще бъде развълнуваният Стоичков, друг – борбеният, трети, емоционалният. Но какво е видял Зуека на терен?

„И шестимата бяха Стоичков, което беше най-хубавото. И шестимата, които вече толкова време живеят с този образ и с живота на Христо Стоичков, взети от книгата и сценария, те вече на са на етап вживяване. Но не бива да се притесняват от думата „Не“.“

Харесва ли му на Зуека какво се случва по света? Следи ли процесите, които се случват в България? Какво продължава да го свързва с родината и какво ново му предстои през 2026 година?

