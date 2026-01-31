-
В бутонките на модерния ляв: Зуека избира новия Стоичков
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 1 февруари очаквайте
-
„Събуди се“: Зуека избира новия Стоичков
-
"Пресечна точка": За оценката ни за комунизма и за преподаването на здраве в училище
-
„На кафе“ с Вениамин, Кайл Истууд и Йордан Камджалов
-
Юлиан Костов: The Floor e хит в целия свят и е игра за цялото семейство
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Търси се лидер в червено. Кристиян Вигенин за процесите в партията и в държавата.
Войната е тук и сега, но къде е мирът? Посланикът на Украйна у нас. Олеся Илашчук пред Марина Цекова.
Интервю 600. Жена с история. Лияна пред Мон Дьо.
Уроци от кухнята. Силвена Роу в нова роля.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни