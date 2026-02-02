В "Социална мрежа" на 3 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

Здравето на децата ни: грип, сезонни инфекции, но и отдавна забравени болести – до какво води намаленото имунизационно покритие и актуални препоръки за ваксините.



Националното представителство на студентските съвети навърши четвърт век и заедно с фондация „Искам бебе“ събраха над 20 000 лв. в подкрепа на семействата с репродуктивни затруднения. Истории за пътя на надеждата.

Редактор: Ралица Атанасова