Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Нови данни в досиетата Епстийн за световния елит, Путин и българска следа в мрежа от компромати - какво показват документите?

Илияна Йотова започва консултации с представители на парламентарните групи - на живо от президентството и коментари в студиото.

Трима убити в хижа край прохода "Петрохан" - какви са версиите на разследващите?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Мария Барабашка