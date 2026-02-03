В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Лиляна Цанева от Пазарджик.

Лиляна започна играта си с кутия номер 7. Още с първата оферта на Банкера получи възможност да я смени, но остана с нея и продължи смело и уверено да разкрива сумите в кутиите. Играта ѝ вървеше балансирано, като отстраняваше и ниски и високи суми, което ѝ даде увереност да откаже офертите от 2000 лв. и 1000 лв. Към края от високите суми останаха само 12 500 лв. и те я подтикнаха да откаже и предложението от 500 лв., но малко по-късно, Лиляна се раздели и тях. В последните три кутии останаха 50 лв., 100 лв. и 500 лв. Отново получи възможност за смяна и този път размени кутия номер 7 за кутия номер 6. Това обаче не се оказа най-доброто решение, защото в номер 7 се криеше най-високата останала сума от 500 лв. Беше я разменила за 100 лв., които откри на финала в кутия номер 6. Участието не донесе на Лиляна голяма печалба, но тя си тръгва от „Сделка или не“ с удовлетворението от една смела, уверена и достойно изиграна игра.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ този вторник вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова