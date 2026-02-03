Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в сряда
В "Социална мрежа" на 4 февруари от 15:20 ч. очаквайте:
227 глоби и 567 административно-наказателни производства срещу граждани, подали фалшиви сигнали на спешния телефон 112. Кои са на-честите злоупотреби и какъв е профилът на извършителите?
"Нирвана за нискотарифни пътешественици”: Разкази за пътуванията на пет приятелки редуват практични съвети със забавни случки и организационни гафове.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни