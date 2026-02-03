В "Социална мрежа" на 4 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

227 глоби и 567 административно-наказателни производства срещу граждани, подали фалшиви сигнали на спешния телефон 112. Кои са на-честите злоупотреби и какъв е профилът на извършителите?

"Нирвана за нискотарифни пътешественици”: Разкази за пътуванията на пет приятелки редуват практични съвети със забавни случки и организационни гафове.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Цветина Петрова