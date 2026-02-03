В сряда в "Твоят ден" ще видите:

Нови разкрития около тройното убийство в хижа край прохода „Петрохан”. До къде водят следите?

„Дрогата на върколака“ или как опасни китайски препарати за отслабване се продават свободно в мрежата? Какво откри репортерската ни проверка и какви са рисковете за здравето?

В търсене на следващия служебен премиер. След като от „Дъзраждане” отказаха среща с държавния глава, на „Дондуков” 2 отиват от „ДПС-Ново начало”, „БСП-Обединена левица” и „Има такъв народ”. Предаваме на живо и анализираме в студиото.

Редактор: Цветина Петрова