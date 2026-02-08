Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В "Социална мрежа" на 9 февруари от 15:20 ч. очаквайте:
Румъния и България се нареждат сред страните с най-висок процент тийнейджъри, пристрастени към социалните мрежи. Ще се въведе ли дигитална възраст и у нас, след като редица страни по света наложиха забрани?
Насилието не започва с удар: Столичната община започва разговор с младите хора за първите сигнали на токсичната връзка и превенцията на домашния тормоз.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни