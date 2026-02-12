Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В "Социална мрежа" на 13 февруари от 15:20 ч. очаквайте:
Румъния и България са сред страните с най-висок процент тийнейджъри, пристрастени към социалните мрежи. Ще се въведе ли дигитална възраст и у нас, след като редица държави наложиха забрани?
В очакване на нова песен: обхваната от творческо вдъхновение, певицата Цвети Радойчева плете мартеници – в рубриката „Предизвиквам те...” С Деси Жаблянова.
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
