В "Социална мрежа" на 16 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

Директорите на водещи театри с обща позиция срещу системното неглижиране на културата. Настояват за по-справедлив начин на финансиране и дългосрочна стратегия.

Според водещи учени: милиони хора създават емоционална връзка с чатботове, а самотни тийнейджъри ги използват като заместител на приятелите. Има ли риск нещата да излязат извън контрол?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ралица Атанасова