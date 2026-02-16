В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Дарина Димитрова от Нова Загора.

Дарина започна играта си с кутия номер 21. След като отказа първата оферта от 2000 €, тя прие предложената от Банкера смяна, заменяйки я с кутия номер 7. Тя смело отказа последвалите оферти на Банкера от 1300 € и 1000 €. Напрежението се покачи, когато в играта останаха три кутии с 2 €, 7500 € и 20 000 €, но Дарина отново рискува и отказа офертата от 3700 €. Успя да запази голямата сума и тя остана на финала, където срещу нея имаше само 2€. Този път Банкерът успя да я изкуши, като предложи оферта от 4999 €. Дарина я прие и продаде кутията си, а на финала разбра, че е направила най-добрият избор. Кутията, която продаде на Банкера криеше едва 2 €, а тя си тръгна от „Сделка или не“ с победа и печалба от 4999 €.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова