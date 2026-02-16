-
Михаела Маринова: Шоуто на старта на „Като две капки вода“ – Сезона-Слънце ще е велико
Бонбоневи посрещат Скандалджиеви в "Семейни войни"
Сезона-Слънце на “Като две капки вода” изгрява в ефира на NOVA в понеделник вечер
Михаела Маринова е новият вокален педагог в „Като две капки вода“ – Сезона-Слънце
Водещият Юлиан Костов: Самата игра „The Floor“ носи изключителен заряд
Тото, Чикагото и Нина от Пиленцата от Монако влизат в Звездния отбор Hell’s Kitchen 8
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Дарина Димитрова от Нова Загора.
Дарина започна играта си с кутия номер 21. След като отказа първата оферта от 2000 €, тя прие предложената от Банкера смяна, заменяйки я с кутия номер 7. Тя смело отказа последвалите оферти на Банкера от 1300 € и 1000 €. Напрежението се покачи, когато в играта останаха три кутии с 2 €, 7500 € и 20 000 €, но Дарина отново рискува и отказа офертата от 3700 €. Успя да запази голямата сума и тя остана на финала, където срещу нея имаше само 2€. Този път Банкерът успя да я изкуши, като предложи оферта от 4999 €. Дарина я прие и продаде кутията си, а на финала разбра, че е направила най-добрият избор. Кутията, която продаде на Банкера криеше едва 2 €, а тя си тръгна от „Сделка или не“ с победа и печалба от 4999 €.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
