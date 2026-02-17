В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Юлиян Георгиев от София.

Юлиян започна играта си с кутия номер 19 и уверено отказа първите оферти на Банкера от 2900 €, 1900 € и 2700 €. Дори когато получи предложение от 3000 €, той предпочете да продължи играта, знаейки че в неразкритите кутии все още се крие сумата от 30 000 €. Със следващата оферта и предложението на Банкера за смяна на кутиите, Юлиян размени кутия номер 19 за номер 22. Малко след това стана ясно, че в първоначалната му кутия се е криела чашата. В последните три кутии останаха 1 €, 750 € и 2500 €. Той отказа предложените сигурни 1000 €, а след това получи нова възможност за смяна. Изборът му беше между 1 € и 750 €. Този път реши да запази кутия номер 22, а в нея на финала откри 750 €. След смели решения и рискувайки до самия финал, Юлиян завърши участието си в „Сделка или не“ удовлетворен от играта си и с печалба от 750 €.

Редактор: Райна Аврамова