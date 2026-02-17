-
Престижната награда е за медийната подкрепа за българските деца и отразяване на инициативите на организацията
Тази вечер бяха връчени десетите годишни награди „Едно семейство“ на SOS Детски селища. Екипът на NOVA бе отличен с награда за медийна подкрепа и принос към отразяването на инициативите на организацията. Това е признание за работата ни в подкрепа на българските деца и българското семейство.
„Традиционно моделът SOS е предоставяне на дом, любов и сигурност на деца, които са загубили родителска грижа. Къде е NOVA телевизия в това партньорство? Вие сте наш медиен партньор за 2025 година, за което ви благодарим. Много е важно до широката общественост да достига доброто дело“, каза изпълнителният директор на „SOS детски селища България“ Валерия Георгиева.Редактор: Райна Аврамова
