В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Дарина Величкова от София.

Тя започна играта си с кутия номер 16 и уверено отказа първите оферти на Банкера от 1999 € и 1000 €.

Играта се разви в нейна полза, след като успя да отвори почти всички големи суми, като в неразкритите кутии остана единствено 50 000 €. Въпреки това Дарина отказа и следващото предложение от 1500 €, а малко по-късно отхвърли още една оферта на същата стойност.

Тя продължи напред и при предложение от 2500 €, когато по-високите суми в играта бяха 5000 € и 50 000 €, отново избра риска. Последва оферта от 5000 € при оставащи 1 €, 5000 € и 50 000 €, но Дарина запази спокойствие и продължи играта.

Когато Банкерът предложи 1999 €, а в играта бяха останали 1 € и 5000 €, тя реши да приеме сигурната сума и сключи сделка.

В края стана ясно, че в нейната кутия се е криела едва 1 €. След последователна игра и точна преценка в решителния момент, Дарина завърши участието си в „Сделка или не“ удовлетворена от избора си и с печалба от 1999 €.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова