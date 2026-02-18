-
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Дарина Величкова от София.
Тя започна играта си с кутия номер 16 и уверено отказа първите оферти на Банкера от 1999 € и 1000 €.
Играта се разви в нейна полза, след като успя да отвори почти всички големи суми, като в неразкритите кутии остана единствено 50 000 €. Въпреки това Дарина отказа и следващото предложение от 1500 €, а малко по-късно отхвърли още една оферта на същата стойност.
Тя продължи напред и при предложение от 2500 €, когато по-високите суми в играта бяха 5000 € и 50 000 €, отново избра риска. Последва оферта от 5000 € при оставащи 1 €, 5000 € и 50 000 €, но Дарина запази спокойствие и продължи играта.
Когато Банкерът предложи 1999 €, а в играта бяха останали 1 € и 5000 €, тя реши да приеме сигурната сума и сключи сделка.
В края стана ясно, че в нейната кутия се е криела едва 1 €. След последователна игра и точна преценка в решителния момент, Дарина завърши участието си в „Сделка или не“ удовлетворена от избора си и с печалба от 1999 €.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
