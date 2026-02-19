Вече осем поредни години Фондация „Стоян Камбарев“ продължава да предизвиква младите кино творци с нещо смело и различно - Награда за 355!

В иновативното киносъстезание трима кинорежисьора трябва да заснемат 5-минутен игрален филм само за 5 дни. Оттам идва и заглавието - Три, пет, пет! Младите филмейкъри имат пълна творческа свобода на тема, стил и жанр и само едно условие – филмите им да бъдат с неочакван край.

9 членно впечатляващо международно жури гласува от всички краища на света избра трима млади филмейкъри за финалисти които се отличиха с висока мотивация, оригинални идеи и силна страст за кино.

Председател на журито и тази година е Ник Валелонга – носител на две награди „Оскар“ и два „Златни глобуса“ за филма си „Green Book“, а Освалдо Де Сантис, главен консултант на Paramaunt Pictures, а преди това цели 33 години Президент на Twenty Century Fox, Италия остава почетен Председател. Скоро ще обявим и кои са останалите членове на журито, които актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева успя да привлече тази година.

Ето и тримата финалисти:

ВАСИЛ ХРИСТОВ, 24г.

Проект за филм ГОЛЕМИЯТ ГРАД

Завършва филмова режисура в UWE, Bristol, където още с дипломния си филм "Pickled" печели наградата за най-добра комедия на RS Film Festival.

След завръщането си в България, Васил решава да натрупа повече опит като техническо лице. В момента работи на терен на международни филмови и рекламни продукции като междувременно развива свои сценарии и лични проекти. През 2025 година излиза последният му късометражен филм "ПОМОЩ! В кухнята има ПЛЪХ", реализиран в следствие на спечелен конкурс на "Студентско Читалище "Св. Климент Охридски" за най-добър оригинален сценарий. Вдъхновява се от Мартин Скорсезе и Бонг Джун Хо , както и от композитори като Шопен и Ханс Цимер. Вярва, че киното е уникален начин да оставиш нещо след себе си и да въздейства на хората, съчетавайки всичките останали видове изкуства.

ЛИНА ПАВЛОВА, 26 г.

Проект за филм: ПРАСЕТО

Живее между София и Лондон Завършва „Режисура“ в Royal Holloway, University of London, след което магистратура по „Мениджмънт в екранните изкуства“ в НАТФИЗ. Режисирала много музикални видеа и е била младши продуцент в няколко бутикови продуцентски компании. Работила е за Channel 4 и BBC 2 . Късометражните й филми Последният вампир на София , Пътешествието на един матрак и Нощни истории с вампири са селектирани и печелили награди на международни филмови фестивали, сред които Златна роза, Керала, „В Двореца“, Салерно и Бургас. В момента Лина разработва дебютния си игрален филм и преподава като асистент в НАТФИЗ. Интересува се от експериментално кино и се вдъхновява от Джим Джармуш, Мая Дерен и Андреа Арнолд, като се фокусира върху абсурдистки сюжети и предизвикателствата в съвременното общуване

КРИСТИАН ГЕОРГИЕВ, 23 г.

Проект за филм: ВТОРИ КУПЛЕТ

Завършва „Филмова и телевизионна режисура“ НАТФИЗ. В момента следва магистратура по „Екранна драматургия“. Създава филми още от ученик и участва в много филмови продукции на разнообразни позиции. Режисирал е музикални видеа, реклами и късометражни филми, сред които „Глина“ и „Брат“, отличени с SEECS Аward на Early Bird International Student Film Festival. „Брат“ е селектиран на няколко международни фестивала, сред които VGIK International Film Fest, а документалният му филм „Норма“ печели признание на наградите „Васил Гендов“ и „Златен Ритон“. Кристиан мечтае да разказва човешки, дълбоки и емоционални истории, които създават усещане за близост. Вдъхновява се от Томас Винтерберг, Ларс фон Триер, Лин Рамзи и братята Сафди и вярва, че киното не трябва да дава готови отговори, а да поставя въпроси, като провокират зрителя.

Тримата финалисти получават освен снимачна и аудио техника, пълна подкрепа за продуциране на филмите си и финансов стимул в размер на 1500 евро плюс още 1000 евро награда. Изпълнителен продуцент на филмите е Мария Иванова.

Трима млади кинорежисьорu, но само един победител! Кой ще бъде той?

Единствена и решаваща роля ще има публиката по време на XVII Церемония за връчване на Наградите за изкуство на Фондация „Стоян Камбарев“, която ще се състои на 20-ти април. Гостите ще гледат предпремиерно трите филма, ще гласуват на живо и така ще определят новия Носител на Награда за кино 355.

Той ще получи прекрасна авторска статуетка и 7777 евро за подкрепа на следващия му филм.

Така, Фондация „Стоян Камбарев“ продължава да дава криле на младите кинорежисьори и в следствие на Награда за кино 355 само за последните години се появиха над 35 нови български филма, продуцирани от Деси Тенекеджиева които смело поемат към световните кинофестивали.

NOVA е медиен партньор на Фондация „Стоян Камбарев“ .

Редактор: Боряна Димитрова