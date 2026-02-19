Този уикенд, на 21 февруари 2026 г., Party in Pink™ Zumbathon® ще разпали дансинга в цяла България за четвърта поредна година. И тазгодишното зумба парти отново ще обедини всички ентусиазирани участници в цялата страна за едно незабравимо преживяване с послание към всички жени с рак на гърдата – “Не сте сами”.

Събитията ще се проведат в цяла България - София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Карнобат, Стара Загора, Велико Търново, Горна Оряховица, Пазарджик, Приморско, Банско, Перник и Троян. Зумба партито в София ще бъде в St. George Event Centre, който се намира на бул. „Никола Вапцаров“ 47. Party in Pink™ Zumbathon® обещава единствена по рода си танцова програма, която ще разпали всички зумба ентусиасти. С участието на лицензирани инструктори по зумба от всяко кътче на страната, заедно с международно признати зумба презентъри, събитията ще съберат над 1000 танцьори, за да обединят усилията си в името на благородната кауза.

И тази година мащабният проект припознава каузата на Фондация „Една от 8“ и всички събрани средства ще бъдат дарени за програмите им в помощ на жените с рак на гърдата. Вече 13 години фондацията осигурява нужната подкрепа и вдъхва надежда на жените, засегнати от рака на гърдата, като същевременно оказва нужната подкрепа на техните близки.

През 2025 г. към Party in Pink™ Zumbathon® отново се присъединиха близо 1000 души, които танцуваха заедно във всички нюанси на розовото. Вълнението, емоцията и споделения танц от миналогодишното събитие може да откриете във видеото на този линк.

Входът за Party in Pink™ Zumbathon® 2026 е безплатен, а участниците могат да подкрепят дейността на фондация „Една от 8“ чрез дарения на място. Присъединете се към нас на 21 февруари 2026 г., когато Party in Pink™ Zumbathon® ще разпали дансинга на българските градове в ритъма на единството, надеждата и решимостта. Заедно можем да постигнем реална промяна в живота на засегнатите от рака на гърдата!

Събитието в София ще се проведе от 12 ч. в St. George Event Centre, а входът е напълно свободен

