"Съдебен спор" заради удържан депозит за кола под наем
Иво Димчев за провокациите на сцената на „Като две капки вода“ и извън нея
“The Floor”: 100 участници, игра за знания и битка, която ще превземе ефира
В "На Фокус с Лора Крумова" на 22 февруари очаквайте
„Пресечна точка”: За оставката на Стоил Цицелков и промените в Националния регистър за случаите на педофилия
„Събуди се“: Общество на ръба и код червео в българската политика
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч
Държава в служебен режим и служби за политическа употреба. Професор Екатерина Михайлова.
От Пикасо до изкуствения интелект. Само по NOVA творческият директор на Amazon.
Играта никога не свършва. Валентин Михов пред Мариян Станков – Мон Дьо.
30 години Десислава на сцената.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVAРедактор: Райна Аврамова
