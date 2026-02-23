В последния епизод на шоуто “Сделка или не" участие взе Стефан Христов от София.

Стефан излезе с кутия номер 23, която замени с номер 6 още в началото на играта. Смяната се оказа повече от печеливша, защото в 23 той откри най-малката сума – 0,01 €. Смело отказа следващите оферти за 2000 € и 3000 €, но когато останаха само три неразкрити кутии със суми от 2 €, 50 € и 30 000 €, Стефан реши да не рискува и прие оферта от 2000 €. В края на играта разбра, че отново е взел правилно решение. В кутия номер 6, която продаде на Банкера за 2000 € откри едва 2 €. Така Стефан си тръгна от „Сделка или не“ с добра печалба, щастлив, че е направил правилен избор в точния момент.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова