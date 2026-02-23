Иван Юруков – защо е важно да познаваме корените си?

Поредният победител в „Като две капки вода“.

Много смях в рубриката ни „Попитай, Кито!“

Специална среща с актрисите Силвия Петкова и Мая Тинкова, които стават капитани в любимия ни седмичен куиз.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова