Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Иван Юруков – защо е важно да познаваме корените си?
Поредният победител в „Като две капки вода“.
Много смях в рубриката ни „Попитай, Кито!“
Специална среща с актрисите Силвия Петкова и Мая Тинкова, които стават капитани в любимия ни седмичен куиз.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.
