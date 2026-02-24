В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Николай Йорданов от София.

Николай започна играта си с кутия номер 11 и още в началото показа увереност, като отказа офертите на Банкера от 2000 €, 2200 € и 3000 €. Напрежението се покачи, когато Банкерът предложи 4200 €, а на таблото все още светеше сумата от 50 000 €. Изкушението беше сериозно, но Николай реши да продължи играта. За съжаление откри голямата печалба в следващите отворени кутии и в последните три му останаха 1 €, 100 € и 2500 €. Той прие предложението за смяна и размени кутия 11 за кутия 2. Този ход му донесе успех, защото разкри в кутия 11 сумата от 100 €. Последната оферта на Банкера отново беше смяна на кутиите. Този път Ники остана с номер 2 и тя му донесе печалба от 2500 €. След напрежение до последния избор и смелост да следва интуицията си, Николай завърши участието си в „Сделка или не“ удовлетворен, че е взел правилните решения в най-важните моменти и по-богат с 2500 €.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова