На политическия терен става все по-кално. Всеки срещу всеки – но кой ще е големият победител? Божидар Божанов от ПП-ДБ и Станислав Балабанов от „Има такъв народ“.

България го иска, а той ще се бори до ключ. Андрей Арнаудов.

Счупеното носи вече 50 години заедно. Дует „Ритон“ пред Деси Банова-Плевнелиева.

Посрещаме Тодоровден с много настроение. С Чикагото, Дънди и Елизабет.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова