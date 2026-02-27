-
„На кафе“ с Анелия, Алек Алексиев и Симона от „Като две капки вода“
„Пресечна точка”: За битовите сметки и ограничаването на неправителствените организации
„Изживей България“ се отправя на пътешествие към морския бряг на Приморско
Флора от Hell’s Kitchen: Приемам отпадането си тежко, но не се отказвам от кухнята! (ВИДЕО)
"Съдебен спор" заради ремонт на таксиметров автомобил
"Съдебен спор" заради разбито семейство
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
На политическия терен става все по-кално. Всеки срещу всеки – но кой ще е големият победител? Божидар Божанов от ПП-ДБ и Станислав Балабанов от „Има такъв народ“.
България го иска, а той ще се бори до ключ. Андрей Арнаудов.
Счупеното носи вече 50 години заедно. Дует „Ритон“ пред Деси Банова-Плевнелиева.
Посрещаме Тодоровден с много настроение. С Чикагото, Дънди и Елизабет.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
