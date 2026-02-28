-
Теодор Венков-Чикагото – от Арената на „Игри на волята“ до Кухнята на Ада в Hell’s Kitchen
Майсторът на маските Дънди: Чест и удоволствие е да те поканят в „Като две капки вода“
Новото риалити „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” стартира тази вечер по NOVA
В "На Фокус с Лора Крумова" на 1 март очаквайте
„Събуди се“ с Андрей Арнаудов, дует „Ритон“, Чикагото и Дънди
„На кафе“ с Анелия, Алек Алексиев и Симона от „Като две капки вода“
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
САЩ и Израел нападнаха Иран. Техеран отговори с удари в няколко държави. Какво следва? Заместник военният министър Йордан Божилов.
МВР под прицел. Случаят „Петрохан“ – предсрочен вот и съмнения за купуване на гласове.
За кого работят службите? Бившият вътрешен министър Веселин Вучков.
Между нотите: Евгени Генчев пред Мон Дьо.
Тя ще се бори за „Букър“: Рене Карабаш – „Остайница“.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
