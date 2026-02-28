САЩ и Израел нападнаха Иран. Техеран отговори с удари в няколко държави. Какво следва? Заместник военният министър Йордан Божилов.

МВР под прицел. Случаят „Петрохан“ – предсрочен вот и съмнения за купуване на гласове.

За кого работят службите? Бившият вътрешен министър Веселин Вучков.

Между нотите: Евгени Генчев пред Мон Дьо.

Тя ще се бори за „Букър“: Рене Карабаш – „Остайница“.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова