В навечерието на Националния празник на България - 3-и март, “Като две капки вода” подари на зрителите на NOVA вечер на българската музика. Звездните участници се превъплътиха в образите на емблематични български изпълнители и неведнъж изправиха публиката на крака.

Победата в българския лайв отиде при Иво Димчев. Представянето му като легендарния Емил Димитров предизвика истински фурор и събра най-много точки след гласуване на журито, менторите, останали участници и вота на зрителите в приложението NOVA PLAY. След изпълнението на “Моя страна, моя България” и дългите аплодисмени на крака от всички Хилда Казасян развълнувано каза: “Ти за мен си абсолютно явление. Влизаш в душата на този, когото имитираш, и ставаш него. Такова нещо не съм виждала 13 години тук. Абсолютна чистота на имитацията.”

Специалната празнична вечер бе открита от Пламена, която влезе в обувките на неповторимата Маргарита Хранова с баладата “Далечна песен”. След нея обичаните водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха на сцената Симона, която се превъплъти в образа на незабравимата Ваня Костова. Емилия слезе от асансьора като примата на българската естрада Лили Иванова и разчувства всички със своето изпълнение на “За тебе бях”. Борис на свой ред създаде истински празник на сцената с представянето на вечния хит “Рожден ден” в образа на Веселин Маринов. Той получи похвала за имитацията си от самия него.

Даниел Пеев-Дънди влезе в първия си женски образ на народната певица Мария Кехайова и получи личен комплимент от нея за представянето на песента “Заспал Гочо под салкъм”. Весела Бабинова впечатли с баладата “Обичам те” в обувките на невероятната Силвия Кацарова и също бе аплодирана лично от певицата, която преживя изпълнението от първия ред. Виктор обу високите токчета на поп фолк иконата Ивана и направи лудо парти с хита “Празник всеки ден”. Вечерта завърши емоционално с Алекс Раева, която се появи под прожекторите като непрежалимата Катя Филипова и изпълни “Незабрава”.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Весела Бабинова да бъде Ан Хатауей, Борис да изпълни песен на Ерос Рамацоти, Пламена да имитира System of a Down, Симона да се превъплъти в Ричи Валенс, Дънди да сложи костюма на Петър Чернев, Виктор да влезе в света на Village People, Емилия да пее като Бинка Добрева, Алекс Раева да бъде Тейлър Дейн, а победителят Иво Димчев да се превърне в Миле Китич. Как ще се справят те и кой ще грабне победата от четвъртата вечер? – разберете следващия понеделник, 9-и март, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (05.03) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Иво Димчев. Ексцентричният артист ще сподели пред Борислав Захариев - Боби Турбото за емоцията да си на сцената на “Като две капки вода” след като си пял по целия свят. Ще разкаже лични истории от живота си, като няма да избяга от култово си чувство за хумор. Не пропускайте втория епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък точно в 15:00 ч. в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

„Не искаме да започваме шоуто по този начин, но събитията от последните дни го изискват. В света бушува нова война. Заради недомислиците на политиците умират невинни хора. Няма достатъчно голям флаг, който да скрие срама от това престъпление. Никога не е имало добра война, както никога не е имало лош мир. Когато падат бомби няма значение кой е прав, а кой е жив. Всяка война е провал на човека като мислещо същество. Молим се за здрав разум, който да спре този провал на човечността, защото всички хора по света сме абсолютно еднакви. Искаме да знаем по-малко за умирането и повече за живеенето. Молим се за всички, които са в опасност и се надяваме, че тази лудост скоро ще спре и страхът ще бъде сменен от усмивки, защото животът, както и шоуто, трябва да продължи. Пожелаваме ви приятно гледане и нека българският лайв на „Като две капки вода“ започне сега“, с тези думи водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро откриха шоуто.

Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Първа на сцената тази вечер излиза Пламена, на която Бутонът на късмета отреди да влезе в кожата на българската поп певица Маргарита Хранова. Пламена ще изпее емблематичната и обичана песен „Далечна песен“, създадена през далечната 1973 г. Златният хит на любимата певица е с музика и аранжимент на Найден Андреев, а текстът е написан от Стефан Банков. С нея певицата получава първото си голямо признание, тъй като песента става мелодия на годината през 1973 г. „Точно от нея започна моя самостоятелен творчески път. Даде ми много любов, много приятели, много срещи с почитатели”, споделя Хранова.

„Далечен ми е този образ и имаме различни гласове. Тембърът й няма нищо общо с моя. Аз имам лека дрезгавина, а нейният глас е звънлив. Тя грее с тази усмивка. Има усмивка до степен затворени очи“, споделя опасенията си Пламена.

„Носеше настроение през цялото време. Сияеш, блестиш на сцената и енергията ти ме заля. Разтанцува ми се“, коментира AZIS.

„Добър подход и хубаво успя да покажеш и предадеш на хората паролата на тази песен – радост“, допълни Фънки.

„Поздравления за гримьорите. Страхотна певица си, но ми липсваше малко имитацията“, е коментара Веселин Маринов.

Майсторът на маските Дънди: Чест и удоволствие е да те поканят в „Като две капки вода“

Веднага след Пламена сцената покори очарователната Симона, която въпреки че е Gen Z-то в Сезона-Слънце в предишния лайв показа способности, музикален талант и невероятно самообладание като френската изпълнителка Барбара Прави. Тази вечер на младата жена се падна нелеката задача да имитира българската певица с ангелски глас Ваня Костова. Тя покори сърцата на всички с изпълнението на „Нека бъда твоята песен“. Текстът на песента е сътворен от Станка Пенчева, а музиката е на Тончо Русев.

„Обичам Ваня Костова и съм се запознала с творчеството й още като малка. Конкретно в тази песен има едни дрезгавини, които се надявам да овладея. Очакванията към мен са огромни, но ще дам всичко от себе си“, сподели Симона.

„Разчувствахте ме тъй като бях близък с Ваня. Тя беше голям човек и приятел. Тембърът й е неповторим и трудно може да се имитира, но успяхте за ме развълнувате“, сподели Весели Маринов.

„Много съм впечатлена, защото каквото и да правиш искрено, то въздейства. Не загубвай това нещо и запази чистотата в себе си. Тя е специална“, каза Хилда Казясан.

„Дала са сте всичко от себе си, за покажете спокойствието на Ваня. Успяхте!“, категоричен е Димитър Ковачев – Фънки.

„Ти имаш звънлив глас, подобен на този на Ваня. Успя чисто интонационно да ме докоснеш и аз чувах Ваня докато пееше“, коментира AZIS.

AZIS между любовта и омразата

Очарователната попфолк звезда Емилия вдигна градусите с хита „За тебе бях“ на легендата, чиито емблематичен глас остави отпечатък върху музикалната индустрия – музикалната българска икона Лили Иванова. Емилия изпълнява нежната и чувствена балада „За тебе бях“, която е част от по-новите песни на любимата българска певица. Текстът е създаден от Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гюлмезов. Песента се нарежда на трето място в класацията на „100-те най-велики български текста на песни“ на БГ Радио.

„За мен е част, че ми се падна Лили Иванова. Тя е учител, пример или учебник за пеене. Дикцията й е перфектна и имам притеснения да не преиграя образа и да не го превърна в пародия. Характерен жест при нея са ръцете. Както каза Фънки ми е падна „късата клечка“, сподели притесненията си Емилия.

„Никога не съм се притеснявала толкова, но се чувствам като дете. За мен бе голяма чест да направя Лили Иванова“, заяви след изпълнението си Емилия.

„Това беше твоята вечер. Абсолютната имитация, много въздействаща и емоционална“ ,каза Хилда Казасян.

„Това е уникална песен, която изпя неповторимо. Личи си, че обичаш песента“, коментира Веселин Маринов.

Дива, искаща, реалистична: Алекс Раева в “Капките Podcast”

На Борис Христов се падна тежката задача да се преобрази в обичания от поколения изпълнител Веселин Маринов като изпее хитовото парче „Честит рожден ден“ – песента, с която се поздравяват милиони българи. Текстът на емблематичната песен е на Петър Караангов, а музиката на композитора Тончо Русев. Парчето е от албума „Вино и любов“ от 1999 година.

„Влизам в образа с изключително уважение. Много хора нямат представа колко вокално стабилен е той. Има добра дикция и контактува непрекъснато с хората. Подхождам с респект към образа му. Леко съм притеснен, защото това, което е на сцената, така той живее“, каза Борис.

„Беше ми по-трудно от първите два образа. Надявам се да съм успял да предам вашата искреност", заяви след изпълнението си Борис Христов.

„Личи си откровеното ви уважение към мен. Развълнувах се и щях да се изпотя повече от вас, защото исках да се справите добре. Като имитация беше много добра“ сподели Веселин Маринов.

„Пълна трагедия. Това не беше Веселин Маринов, въпреки че си вложил много усилия, не ти се получи. При него има много щастие на сцената“, е на различно мнение Димитър Ковачев - Фънки.

„Когато пее Веско, гласът му е доминантен и категоричен. Това ми липсваше. Фразите му са накъсани, а ти много го разпяваше. Енергията ти бе хубава“, каза AZIS.

От Том Джоунс до Едит Пиаф: Иво Димчев за магията на „Като две капки вода“

Една от най-трудните задачи тази вечер се падна на победителят от предходния лайв Иво Димчев, който се превъплъти в легендата Емил Димитров и изпя една от най-великите български естрадни песни „Моя страна, Моя България“. Патриотичната песен е създадена през 1970 година по текст на Васил Андреев и аранжимент на Митко Щерев. Първоначално песента излиза във Франция под името „Моника“ – с френски текст и няколко години е хит там. Тя е забранена в страната ни, защото в нея цензурата открива буржоазно влияние и намеци да емигрантство. Но по-късно след невероятния си успех е обявена за „Песен на столетието в България“ и „неофициален химн на България“.

„Никой не може да изпее тази песен като него. Важно е да прекарам песента през емоциите си. Много се надявам този път да не страдам. В тази песен се пее замного важни неща – семейството, емигрантството, приятелите. Думата дете може да ме разреве, защото до момента не ми се е случило. Важно е да се свържа с песента, с духа му и с болезнените неща, за които пее“, каза Иво Димчев.

„За мен тази песен не е само завръщане към България, а завръщане към живота. България ми е дала втори живот“, сподели през сълзи Иво Димчев.

„Всички пеят в този формат, но има такива като теб, които покриват всички критерии. Ти правиш такива безкомпромисни имитации – движение, тембър, умение да пееш…безумно талантлив човек си“, коментира първи Веселин Маринов.

„Ти си абсолютно явление. Влизаш в душата на този, който имитираш и ставаш него. Втрещяваща е чистотата ти на имитации“, развълнувана сподели Хилда Казасян.

„Звучиш като на запис. Перфектно звучене“, допълни AZIS.

„Влизаш в душата на този, който имитираш като душевен вампир. Страхотно изпълнение. Поклон!“, обобщава Димитър Ковачев – Фънки.

Победителят от втори лайв на „Капките“ Иво Димчев: С Едит Пиаф показах, че нося и друга чувствителност

Бутонът на късмета отреди на любимия комедиен актьор Даниел Пеев-Дънди да влезе в обувките на гласовитата изпълнителка Мария Кехайова. Корените на народната певица са от красивото и магнетично село Гела, Смолянско, откъдето е и майка й народната певица Шинка Чотрева. От нея Мария научава и първите си песни, едва когато е на 3 години и когато е в четвърти клас знае над 100 песни, които тайно краде от майка си. На училищен конкурс изпява песента „Руфинка болна легнала“, но тази вечер Дънди ще трябва да се справи с народната песен „Заспал Гочо под салкъм“.

„Това е етно фолклорен рок. Притеснява ме орнаментиката, но ще пробвам да звучи добре. Това е китка от Мария Кехайова и е единствената фолклорна песен в лайва“, сподели Дънди.

„Аз съм очарована, възхитена, развълнувана. Благодаря много на Дънди, който се справи чудесно“, каза Мария Кехайова.

„Толкова е трогателно усилието ти да влезеш в този образ. Остави песента дядо ти да си я пее. Но съм възхитена от влизането ти в женски образ и опита ти да изпееш песента“, каза Хилда Казасян.

„Мария Кехайова е певица, от която всички сме се учили. Стремяхме се да приличаме на нея. Невъзможно е да имаш дълбочината й на тембър, но ти се радвам на усилията. Донесе насторение на публиката“ е мнението на AZIS.

AZIS в новото му амплоа: Жури в „Сезона-Слънце“ на „Като две капки вода“

Весела Бабинова отново има сериозно вокално предизвикателство, като този път Бутонът на късмета отреди да изпълни песента „Обичам те“ на любимата българска изпълнителка Силвия Кацарова. Силвия притежава безспорен талант, специфичен тембър и маниер на изпълнение, повлияни от ритъм енд блус и соул музиката и е много трудна за имитиране. Тя е част и има определяща роля за успеха на LZ, с които създава редица песни, превърнали се в хитове. Силвия Кацарова често е определяна като „Българската Тина Търнър“, а хита й „Обичам те“ е по текст на Явор Кирин, музика Стоян Захариев.

„Блендата и гласът й са много популярни и разпознаваеми. Трудно ми е да се усмихвам с толкова много зъби, а също така ми е трудно да казвам обичам те“, заяви Весела Бабинова.

„Тази вечер е перфектната, защото всички са възхитителни. Това, което се искаше от вас го изпълнихте и казахте „обичам те“. Много двойки съм събрала с тази песен“, каза Силвия Кацарова.

„Имам резерви към гласа на Силвия. Всичко останало ми хареса“, коментира Веселин Маринов.

„Доволна съм от актьорската ти имитация. Хареса ми подхода ти към образа, иначе вокално не се получи“, заяви Хилда Казасян.

Маги Халваджиян и неговите 59 правила в живота

Победителят от първи лайв на любимото шоу за имитации Виктор има не леката задача да влезе в първи женски образ и да изпълни песен на фолк дивата Ивана. Виктор изпълнява емблематичното парче „Празник всеки ден“ и вдигна публиката на крака. Парчето на певицата е от едноимения седми самостоятелен албум на родената в Айтос изпълнителка от 2006 година, с който тя печели най-високия приз – Мегазвезда на Планетата на наградите на Планета.

„Сякаш ме удари поп фолк мълния. Купонясвал съм на тази музика, но орнаментиката я докарвам по-фънкарски за момента. Поп-фолка е сериозна летва, а Ивана е Кралицата“, сподели Виктор.

Иво Димчев за провокациите на сцената на „Като две капки вода“ и извън нея

Финал на трети лайв, който е посветен на българската музика, поставя ослепителната Алекс Раева, която излиза на сцената на „Като две капки вода“ като Катя Филипова. Тя притежава един от най-красивите и изразителни гласове в българската популярна музика през 70-те години на ХХ век. През 1979 г. идва най-големият успех на Катя Филипова с най-популярната песен от репертоара ѝ „Незабрава“ по музика на Точно Русев, текста Калин Донков и аранжимент Константин Цеков. За песента „Незабрава“ певицата споделя, че тя променя съдбата й и се превръща в нейно лице. Изпява я с голяма любов, от сърце и душа и хората я свързват с песента, в която се пее за „налей ми вино“.

„Най-голям страх ми е българската вечер. Катя има фин висок глас и аз не мога да го достигна. Трябва да го изиграя от душата си“, сподели опасенията си Алекс.

„Направи песента толкова хубаво, сякаш е твоята песен. Хубаво е да не забравяме големите български изпълнители и песни. Изпя я така, че да ги провокираш“, е мнението на Веселин Маринов.

„Това е една от певиците, която пее с изключително много динамика и ти успя да я направиш по същия начин. Браво, Алекс!“, допълни Хилда Казасян.

