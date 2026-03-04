Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
Служебният министър на отбраната заяви, че Иран извършва провокации към страни в Европейския съюз и НАТО. Ще излезе ли конфликтът в Близкия изток извън границите на горещата зона?
Обратно на родна земя – как премина евакуацията на хората, успели да се завърнат в България, и какво ще предприеме властта за гражданите, които остават блокирани далеч от дома.
Какви са политическите реакции у нас след ескалацията на напрежението в Близкия изток? Предаваме на живо от парламента.
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
