В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Служебният министър на отбраната заяви, че Иран извършва провокации към страни в Европейския съюз и НАТО. Ще излезе ли конфликтът в Близкия изток извън границите на горещата зона?

Обратно на родна земя – как премина евакуацията на хората, успели да се завърнат в България, и какво ще предприеме властта за гражданите, които остават блокирани далеч от дома.

Какви са политическите реакции у нас след ескалацията на напрежението в Близкия изток? Предаваме на живо от парламента.

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Мария Барабашка