Миналата седмица в навечерието на националния празник на България – 3 март любимото шоу за имитации подари на зрителите и публиката една незабравима вечер на българската музика. Участниците се превъплътиха в емблематични български изпълнители, а победата заслужено грабна Иво Димчев в образа на легендарния Емил Димитров.

Първи на сцената тази вечер излезе победителят от първи лайв на Сезона-Слънце Виктор, на когото се падна честта да влезе в обувките на американската банда Village People. Той изпя култовото парче на групата – Y.M.C.A., превърнало се в световноизвестен диско химн. Песента е един от най-продаваните сингли на всички времена и вече над 45 години редовно се появява в музикалните класациите, включително достигна №1 в диско класациите на Billboard през 2024 г.

„Трябва да вкарам лек драйв и да се справя с нежния марш“, сподели той непосредствено преди изявата си на сцената.

„Много добре се справи с движенията. Браво, мен!“, категоричен бе Фънки.

„Движеше като пеперуда на сцената“, допълни AZIS.

Пламена разтърси сцената в образа на вокалиста на Серж Танкян от арменско-американската метъл група System Of A Down. На нея ѝ се падна да се справи с трудната задача да пресъздаде най-разпознаваемия и голям хит на бандата - Chop Suey! – песен, чиито видеоклип в You Tube официално премина границата от 1 милиард гледания през 2020 година.

„Бях разочарована от това, което ми се падна, но осъзнах, че текстът много се припокрива с част от моята житейска история. Вокално за мен ще е голямо изпитание. За първи път пея като мъж, но ще направя каквото мога. Това е изцяло далеч от мен, но ще се постарая да се справя по най-добрия начин.“

„Пламена, ти дойде в това уникално предаване тази вечер! Тази бленда и тези очи, които извади – все едно гледах System Of A Down, направи страхотен образ“, поздрави я Веселин Маринов.

„Хващай се с метъл банда! Браво! Същата беше като Серж! Метъл forever!”, категоричен бе Фънки.

„Направи изумителен образ тази вечер“, сподели мнението си Хилда.

Песента, превърнала се във „визитна картичка“ за емблематичния италиански изпълнител Ерос Рамацоти – Se bastasse una canzone, предизвика вокалните и имитаторски способности на Борис. Песента е своеобразен хуманитарен химн, а текстът изразява надеждата, че музиката може да промени света, да помогне на нуждаещите се, на децата и на тези, които страдат от самота или несправедливост.

„Усещам го близо до себе си. Засега вкарването на носовия тембър е най-трудното нещо в имитацията за мен.“

„Ти беше в свои води, в живота си я разпял по своя си начин. Чух тази вечер една кънтри версия на парчето“, коментира AZIS.

„Тази вечер аз не видях Ерос Рамацоти в твоя образ. Видях едно хубаво изпяване на песента от един певец. Но не и поведението му“, сподели впечатленията си Веселин Маринов.

Неподражаемият комедиен актьор, които успява за секунди да вдигне настроението на сцената – Даниел Пеев-Дънди е следващият участник, който смело влиза в образа на българския поп певец и композитор Петър Чернев. Той ще трябва да пресъздаде една от неговите най-известни и емблематични песни – „Заклинание“, спечелила трета награда на фестивала „Златният Орфей“ през 1975 г.

„Трябва да си изключително техничен, за да пресъздадеш песента с неговата пулсация. Ще бъда тъжен и кахърен, но не и преигран. Песента е много емоционална и няма зад какво да се скриеш. Благодарение на „Капките“ научих тази красива българска песен“, сподели Дънди.

„Доближите се до образа на съпруга ми. Благодаря Ви. Накарахте музиката на Петър да оживее. Това е една изключителна песен. Много вълнуващо превъплъщение“, сподели впечатлението си съпругата на изпълнителя Петър Чернев, която присъства в залата по време на лайва.

„Успя да ни развълнуваш. Успя да изпееш песента много хубаво и въздействащо“, коментира Хилда.

„Актьорското ти поведение и начинът, по който си изградил образа – беше много истинско. Твоята прекрасна имитация ще накара хората да потърсят тези песни и да ги слушат отново“, допълни Веселин Маринов.

Предходният лайв отреди на Алекс Раева да се преобрази в изкусителната Тейлър Дейн, за да изпълни едно от най-запомнящите ѝ се парчета – хита I'll Be Your Shelter. Първоначално песента, написана е от прочутата текстописка Даян Уорън, е била предложена на Тина Търнър, но след като тя я отказва, Тейлър Дейн я записва и я превръща в световен хит, достигайки до четвърто място в класацията Billboard Hot 100.

„Ще се опитам да пея на нос и за първи път съм благодарна на синузита си. Най-много ме притеснява липсата на въздух във вокално отношение. Тя е много нежна в пеенето и в движенията си“, споделя Алекс.

„Бях на 8-9 си чупех главата на огледалото на това парче. Като игра тръгна едно към едно и си казах: „Край! Давам 11 точки и по едно време нещо се скъса и те изгубих! Много искам да ти дам най-високите оценки“, сподели впечатленията си AZIS.

„С тази песен се сещам за зората на демокрацията в България и тази песен все едно е направена за теб. Изпя песента чудовищно“, контрира Веселин Маринов.

