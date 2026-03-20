В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Емил Бечов от София.

Емил започна играта си с кутия номер 18. Банкера предложи впечатляваща първа оферта от 2500 €, но за Емил беше много рано да приеме. Отказа още 1500 €, 750 € и 799 €, а в неразкритите кутии все още имаше 20 000 €. В трите последни кутии останаха голямата сума, 50 € и 1000 €. Емил реши да сложи край на играта си и прие предложената от Банкера оферта за сигурна сума от 2000 €. На финала, когато разкри своята кутия и откри в нея 1000 €, разбра че сключил чудесна сделка. Емил успя да удвои печалбата си и си тръгва от „Сделка или не“ с 2000 € и победа над Банкера с правилно решение в точния момент.

Редактор: Райна Аврамова