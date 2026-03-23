Поредно отличие за екипа на NOVA. Журналистът и водещ на предаването „На фокус” Лора Крумова беше удостоена с почетния знак „България си ти” за приноса към българската журналистика и обществената значимост на словото.

Почетните статуетки се връчват на личности, които имат изключителен принос в развитието на българската култура, наука и изкуство. Церемонията по награждаването се провежда за шеста поредна година.

„Аз съм благодарна за доверието и за вниманието към работата ми. Журналистиката е професия, която има нужда от подкрепа в едно общество. Така че я приемам като подкрепа към журналистиката“, сподели Лора Крумова.

