В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Михаела Йорданова от Сливен.

Михаела излезе с кутия номер 18. Тя отказа първите две оферти от 1500 € и 1550 €, а след това прие сделка за смяна и замени номер 18 за номер 4. Още една смяна на кутиите, 1000 € и 1600 € бяха следващите оферти на Банкера, които Михаела отхвърли, за да достигне до финала на своята игра, в който останаха 0,10 € срещу 7500 €. Офертата от 2499 € я изкуши да приеме сигурната сума. Тя продаде своята кутия, а накрая в нея откри 7500 €. На крачка преди успеха, Михаела заложи на сигурната печалба и това я лиши от възможността да спечели сумата в нейната кутия. Въпреки пропусната възможност тя си тръгва от „Сделка или не“ удовлетворена от своята печалба и от играта си.

