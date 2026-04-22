В студиото на „На кафе“ Денис Ремзи разказва, че негов приятел от години го е навивал да се запише за предаването. „Аз се дърпах, защото си имах доста работа. Имах план да си обикалям в различни държави и да се понауча на занаят. Hell’s Kitchen въобще не ми се въртеше в главата до миналата година през декември, когато реших да се запиша за кастинг на шега. Попълних формуляра и таях очаквания около месец два. Не се обади никой и по едно време се отказах. Звъннаха ми седем месеца по-късно, рано сутринта. Шокираха ме и направо останах без думи. По това време работех и се чудех как да съобщя на шефа, че ще влизам в Кухнята на Ада. Не му се понрави факта, че месец два няма да ме има на работа. Стигна се до ултиматум от моя страна – или се съгласява или напускам работа. В края на краищата прие.“

Ремзи споделя, че реакцията на баща му е била напълно спокойна, докато майка му е наредила да не се прибира без голямата награда. Когато излиза, получава подкрепата им затова, че се е представил достойно в предаването. Харесали са участието му, единствената им критика е била от страна на баща му – затова, че не е показал достатъчно лидерските си качества. „Баща ми е по-избухлива личност и може би е очаквал същото и от мен. Но аз съм различен. Аз съм по тихия път – насочвам хората, но не им се карам.“

Ремзи разкрива, че е бил в шок от първия ден, който прекрачва Кухнята на Ада. „Беше пълен ужас крякането и крясъците на Маргарита. Отне ми няколко дни да свикна. Избягвах ги като спя, дори ми беше излязла репутация на участника, който спи най-много в предаването. Милорад дори ми носеше столове до леглото, за да мога да седна да си почина след като съм се наспал. Беше много забавно. Имах конфликт със Събков и Трифонова, защото ме изнервяха постоянните им целувки. Имахме чувството, че го правят нарочно. Предупредих ги няколко пъти преди да избухна. Хубаво е да има любов, но не смятам, че това беше средата това да се случи. Все пак сме големи хора и знаем кое е редно и кое не е. Можеха да отложат нещата с месец, но така са решили.“

Ремзи е категоричен, че неговият фаворит в предаването е Цецо. „Виждам много потенциал в него. Амбициозен е, има талант и може да го покаже.“

