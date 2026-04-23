„Неравноделната душа“ е пълнометражен документален дебют на София Стойчева – сценарист и режисьор на филма. Авторката среща първите си герои през 2012 година, докато работи като репортер в Новините на NOVA. Това са швейцарците от групата за български и балкански фолклор „Седянка“. След това тя разказва за американските групи за български фолклор „Орфея“ от Вашингтон, „Диви жени“ и „Зорница“ от Бостън, създадени преди повече от 20 години. През 2014 година София Стойчева снима и германците от група „Люти хора“,които изпълняват български народни песни и танци не само на Балканските танцови вечер в Берлин, но и на немски сватби.

Историите на тези хора, влюбени в България и нашия фолклор, София разказва в поредица от репортажи в Новините,които по-късно прерастват в „Темата на NOVA“. „След като попаднах на още невероятни истории на хора от цял свят, които нямат родови връзки с България и на Балканите, но са превърнали интереса си към нашия фолклор в своя страст и начин на живот, разбрах, че това е тема, по която трябва да бъде направен документален филм“ – споделя авторката. Зад нейната идея застава един от най-успешните български продуценти в документалното кино у нас Мартичка Божилова и компанията й „Агитпроп“.

Работата по филма продължава близо седем години. Сниман е в няколко държави - Белгия, Германия, Швейцария, Съединените щати, България и Япония.

В Белгия авторите снимат Ан и Ален Сансен, които се запознават на курс по български народни танци в Брюксел. Влюбват се заради...чифт цървули, които той изработва за нея. Сватбата им е по старата българска традиция, както и всичко в дома им. От тяхната любов през 1994 година се ражда ансамбъл „Седянка“, в който български хора играят години наред белгийци и холандци.

Сред най-колоритните герои на „Неравноделната душа“ е японецът Широ Ишидзака, който признава, че е „наполовина българин и наполовина японец“. Заедно със съпругата си Нуша, танцьорка от Шопския ансамбъл, създават през 1994 година в Токио група „Детелина“. В нея японци изпълняват много сърцато трудните за тях неравноделни ритми на българските народни танци.

В екипа на филма е операторът на NOVA Кирил Тасев. Той осъществява снимките на филма в Съединените щати - в Ню Йорк, Вашингтон, Филаделфия и Бостън. Тасев има уникалния шанс да направи кадри в Конгресната библиотека на САЩ във Вашингтон, където се пазят записи на български народни песни, танци и други артефакти от историята на България, някои от тях на повече от 100 години. Зад Океана екипът на филма снима ансамбъл „Босилек“ за български народни танци, създаден през далечната 1979 година в Ню Йорк. Днес една от неговите основателки – американката Катрин Спрингър - преподава български народни танци на наши сънароднички - емигрантки в Америка.

В Бостън е заснета историята на Марта Форсайт, която посещава България още от времето на Желязната завеса, за да записва „песни от стари баби“ с автентичен фолклор. Част от тях Марта е дигиталиризирала и дарила в Америкън Фолклайф Сентър, който е част от Библиотеката на Конгреса на САЩ.

Филмът е осъществен с подкрепата на Националния филмов център и Столична програма „Култура“ - Мобилност. Той е носител на Наградата за най-добър български пълнометражен документален филм на Международния фестивал „Родопи филм фест“ през 2025 год. Оператори на лентата са Огнян Калайджиев, Кирил Тасев и Пламен Гелинов. Монтажът е дело на Румен Митов и Емил Граничаров. За работата си по звуковия дизайн на филма Искрен Искренов е отличен с Наградата за най-добър звук в документален филм на Съюза на българските филмови дейци – Награди „Васил Гендов“ 2025 год. Разпространител на филма е А Плюс Филмс.

NOVA е медиен партньор на филма.

Режисьорът на филма София Стойчева започва работа в NOVA през 2000 година като репортер в „Здравей, България“ с водещ Милен Цветков. От 2002 година до 2015 година работи в Новините на NOVA и „Темата на NOVA“. Тя е част от екипа репортери, които правят телевизионния документален филм „Страстната седмица“(2004), посветен на трагедията с катастрофата в река Лим. Нейният късометражен игрален филм „Месо“(2010 год.) е показван на редица фестивали у нас и в чужбина. Номиниран е за най-добра комедия на престижния кинофестивал в Шанхай, Китай през 2011 година.

