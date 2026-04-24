Събитието връща духа на Античния театър в съвременността. На 2 и 3 май Античният театър в Пловдив отново ще се превърне в сцена на Международният фестивал за античен театър EX MACHINA.

Платформа, която събира спектакли от България, Италия, Гърция и пресъздава класическите текстове през погледа на днешния ден. Гост в „Социална мрежа“ е Радослав Илиев, основател и продуцент на фестивала.

Наистина ли Античността е актуална и днес?

Античността е актуална, защото третира сюжети и човешки отношения и от обществено-политически план, и от личен, и от психологическо-интимен план, които поставят човека –и този, който е живял преди 2500 г. в Атина и този от днешния ден, в много близки ситуации. Отношенията, които ние като общество имаме с властта. Било то в олигархичен или в демократичен план са много подобни в условен план с тези в Атина и Спарта. Отношенията, които имаме с отвъдното, с божествата, с душата си – това, за което говори Платон и достигат философи като Уайтхед, който казва, че цялата европейска философия може да бъде поставена като бележка под влияние на Платон. Ние се опитваме с един от спектаклите на фестивала, под режисурата на Крис Шарков, да поставим философията на Платон като сценично-театрален текст. Не като философски.

Но има и един чисто битов аспект – че хората се ядосват, обичат, заинтригуват или им доскучава на доста сходни теми, които са третирани от древните комедиографи, баща на които е Аристофан.

Древните текстове показват колко малко сме се променили за последните 25 века е основната идея за това, че Античния театър е актуален и днес. В случая тази година събитието ще премине под мотото EX MACHINA: ACADEMIA и ще имаме стари текстове, но изиграни от младежи. Това е низ от младежки спектакли, а ACADEMIA, защото е посветено на едно партньорство, което сключихме с НАТФИЗ за създаване на курс по античен театър. А от миналата година продължаваме едно партньорство с АМТИИ – Академията в Пловдив, чиито студенти участват активно в самата организация на фестивала.

Защо EX MACHINA и с какво са намесени машините във фестивала?

Това отново е една препратка от времето назад към днешния ден. Има един израз в старогръцкия театър - deus ex machina. Идеята е, че когато драматургичното действие е най-напрегнато, то се разрешава в края на текста или на пиесата. В повечето случаи с намесата на Бог. Тъй като самият театър произлиза от култ към Дионис и има късно религиозен произход. Винаги се търси едно чудодейно и магично решение. Това те наричат deus ex machina – появата на Бога с машина на сцената. Обикновено го спускат с дървен кран.

Ние направихме тази заигравка, като оставихме само EX MACHINA като име на фестивала, защото ние днес сме в подобно положение, без търсенето на Бог с дървен кран на древна сцена. Но сме заобиколени от машини и живеем с тях. Дори сме заплашени в един момент да бъдем управлявани от машини.

Идеята, че Античния театър поставя не само един културен продукт, който е интересен, но това ни кара да погледнем и философски, и дискусионно. Затова целият фестивал е низ от спектакли, винени дегустации, но и на един философски разговор. На един човешки, антропологичен разговор. За това до каква степен човек е зависим и до каква степен може да твори, да мисли и да се еманципира от машината. Самият той да бъде EX MACHINA. И каква е ролята на машината в творческия процес? Особено с изкуствения интелект, сякаш губим способността си да творим автентично. Разчитаме на бързите решения и на възможността нещо друго да създава и твори.

Кои са основните акценти на фестивала EX MACHINA?

Самият фестивал е два дни, но неговата театрална част е на 2 май. Тоест главната покана към зрителите е да ни посетят в събота от 12.00 ч. в Античен театър в Пловдив. Входът е свободен, като задължително трябва да направят предварителна регистрация на страницата на събитието на страницата за Античен театър и култура „Огнян Радев“.

Всички събития на фестивала – и винените дегустации, и петте спектакъла от България, Италия и Гърция са прекрасни. Има и една малка тайна – първите, посетили събитието на 2 май, ще имат възможността да участват в една томбола, а победителят ще бъде изтеглен в края на деня. Това ще бъде валидно само за първите 200 посетители на събитието.

В церемонията по откриването ще участва представител на италианския Сенат - сенаторът от Рим Саво Пулиезе, който е свързан с нашите италиански партньори от Сицилия и от Южна Италия. Един от спектаклите – „Възхвала на глупостта“, идва от Пулия. С него ще започнем.

Вторият спектакъл е дело на нашия екип, под режисурата на Крис Шарков, е „Федон“ по Платон е опит да се покаже актуалността не само на древни умни думи, които хората използват за цитати в социалните мрежи, а други за идеи за татуси. Идеята е, че тези думи затова са умни и класически вече 25 века – защото са актуални, защото могат да бъдат раздвижени от едни младежи (между 16 и 19-годишни), извън полето на теорията, което обикновено се случва в академичната аудитория или преподавателска банка. И тези думи на Платон да оживеят на български език в един много интересен интерактивен спектакъл.

На събитието присъствие ще имат младежите от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив, които представят спектакъла „Прометей“ и театралното студио на „Забавна наука“, с които ще завършим със спектакъл-пърформънс с името „Хадес и Персефона“, която няма да се изиграе само на сцената, но ще въвлече и самата публика частично.

