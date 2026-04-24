Националните програми „Хоризонт" и „Христо Ботев" на Българското национално радио вече ще са достъпни на платформата Radio ON. Това подписаха днес генералният директор на общественото радио Милен Митев и програмният директор на Nova Radio Group Тодор Милиев. Radio ON е приложение за слушане на множество радиостанции, което работи на мобилни устройства. Приложението е безплатно и е без реклами.

„Повечето ни медии, които са на NBG, са музикални и искахме да добавим малко по-сериозно съдържание, защото виждаме, че информацията е нещо, което наистина е важно тези дни. И не можем да си затваряме очите, че всичко е само музика“, заяви Тодор Милиев, програмен директор на Nova Radio Group.

„По този начин ще има още една възможност за достъп на аудиторията до програмите на общественото радио. Надяваме се и тяхното присъствие да обогати предложенията на приложението и да го направи още по-привлекателно за потребителите”, поясни Милен Митев, генерален директор на Българско национално радио.

