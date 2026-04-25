Шампионът в модерните кросоувъри между класическа и поп музика – виртуозният цигулар Дейвид Гарет – включва България като част от супер успешното си световно турне – по покана на българската оперна прима Соня Йончева. На 27 август от 20 ч. на площад „Св. Александър Невски” ще се проведе концертът „Синя нощ”, в който ценителите ще се насладят на уникален микс от обичани класически произведения и популярни модерни хитове, които за първи път ще прозвучат с гласа на Йончева и цигулката на Гарет. У нас той ще представи част от парчетата от новия си албум „Millennium Symphony” („Симфония на хилядолетието”), в който интерпретира популярни произведения от последните две десетилетия.

След анонса на HAUSER за отмяна на всичките си концерти до края на годината поради здравословни проблеми, включването на Дейвид Гарет в програмата на „Гала в София” 2026 дава шанс не просто концертът „Синя нощ” да се запази, но и да бъде осъществен на възможно най-високото световно ниво, което публиката на фестивала заслужава. Билетите, закупени за концерта с HAUSER, важат без презаверка за концерта с Дейвид Гарет. Ако все пак искате да ги върнете, прочетете процедурата за това в условията, описани на сайта Kupibileti.bg.

А самият Дейвид Гарет е артист, с когото всяка сцена би се гордяла:

Неговият изключителен, многостранен талант е забелязан съвсем рано: той хваща първата си цигулка на 4-годишна възраст, след което учи при Захар Брон и Ида Хендел. Истинско дете-чудо, Дейвид Гарет прави своя сценичен дебют едва на 10-годишна възраст с Хамбургската филхармония и става най-младият изпълнител, подписал договор с престижната компания Deutsche Grammophon (на 13 г.). Още като дете работи с легендарни диригенти като Зубин Мета, Клаудио Абадо и Йехуди Менухин (който го определя като „най-великия цигулар на своето поколение“). Едва на 15-годишна възраст записва всичките „24 каприза” на Паганини – без съмнение едни от най-предизвикателните произведения, писани някога за цигулка.

Дейвид Гарет избира да усъвършенства и разшири уменията си, като се записва в най-престижното училище по изкуства в света – Juilliard School в Ню Йорк – и става ученик на Ицхак Пърлман. След дипломирането си и продължавайки до днес, той работи с най-изключителните диригенти в класическата област като Кристоф Ешенбах, Рикардо Шайи и Андрес Ороско-Естрада. Освен това свири с най-изтъкнатите оркестри като Виенски симфоничен оркестър, Лондонски филхармоничен оркестър, Филхармония на Ла Скала, Оркестър на Академия „Санта Чечилия“, Руски национален оркестър, Израелска филхармония и много други.

В рамките на своята вече повече от 10-годишна международна кросоувър кариера Дейвид Гарет многократно надминава себе си. Определян като „Паганини сред поп звездите” и „Джими Хендрикс сред цигуларите”, той е глобална суперзвезда, която размива границите между Моцарт и „Металика”. Гарет притежава 32 златни и 14 платинени отличия, включително 4 награди ECHO в категория „Поп музика” и 5 за „Класическа музика”, което го прави един от малцината артисти, почитани високо и в двата жанра.

Освен успешен цигулар, Дейвид Гарет е всестранно развит творец: композитор на собствени произведения („Free“, 2007 г.; „Garrett vs. Paganini“, 2013 г.; „Explosive“, 2015 г.; „One World“, 2023 г.); има изяви и като диригент, както и писател (с издадена автобиография през 2023 г.) и актьор (играе главната роля на Паганини във филма „Цигулар на дявола”). Гарет свири на уникални по рода си цигулки Страдивари „Екс Буш“ (Stradivari „Ex Busch“) от 1716 г. и Гуарнери дел Джезу „Пуняни“ („Pugnani“ Guarneri del Gesù) от 1734 г., както и Гуарнери дел Джезу „Балтик“ (Guarneri del Gesù „Baltic“) от 1731 г. Виртуозният цигулар има продадени над 5 милиона албума и отчетени повече от 5,65 милиарда стриймвания в глобален мащаб.

Сред световните лидери, пред които е свирил, са президентът на САЩ Барак Обама в Берлин (2013 г.), германският канцлер Ангела Меркел (също 2013 г.), на диамантения юбилей на английската кралица Елизабет II (2012 г.), на летния фестивал на германския президент (2009 г.)

До момента Дейвид Гарет е изнесъл повече от 1600 концерта (класически и кросоувъри). Най-многобройната публика, пред която е свирил на живо, се състои от 75 000 души на финала на Шампионската лига на УЕФА на стадиона в Мюнхен – заедно с германския тенор Йонас Кауфман. Най-многобройната му публика за класически концерт е 40 000 души (Милано, 2015 г.) с Филхармоничния оркестър на Ла Скала под диригентството на маестро Рикардо Шайи пред катедралата „Дуомо“. А най-големият му кросоувър концерт досега е пред 17 000 души (Мюнхен, 2013 г.).

Дейвид Гарет е и социално ангажиран артист. Той е посланик за Германия на Фондацията на Хосе Карерас за борба с левкемията. Освен това е поддръжник на образователната програма за млади музиканти „The Perlman Music Program“, както и на благотворителната фондация „Сърце за децата” („Ein Herz für Kinder“).

Атрактивният и многостранен артист е носител и на рекорд от „Книгата на Гинес” за „Най-бърз цигулар в света”, след като изпълнява „Полетът на бръмбара“ от Николай Римски-Корсаков за 66,56 секунди (2008 г.), а след това подобрява собствения си рекорд на 65,26 секунди на акустична цигулка (2010 г.).

Не пропускайте уникалната възможност за среща с Дейвид Гарет и Соня Йончева в „Синя нощ", както и, разбира се, на другата германска звезда – Йонас Кауфман и Соня Йончева в „Тоска".

Организатор на „Гала в София” 2026 е продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events, която стои и зад „Гала в София” 2021 и 2025, както и още множество културни проекти в страната и чужбина. През 2026 г. „Гала в София” празнува 5 г. от първото си издание и ще се завърне в най-впечатляващия си формат, очакващ близо 20 000 души в двете фестивални вечери. Червен килим, фотостени, медийно отразяване, класика и модернизъм – това е артистичното и светско събитие на годината!

