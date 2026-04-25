6 хиляди души в морската столица аплодираха на крака един от кралете на операта. А той обеща, че скоро ще се върне. Часове преди гала концерта във Варна Пласидо Доминго не скри вълнението си от срещата с публиката и определи българските оперни гласове като най-добрите в света. Тенорът даде специално интервю само пред камерите на NOVA и Ивомира Пехливанова.

Това е първото Ви посещение във Варна, нали така?

Много съм щастлив във вашия град Варна. Наслаждаваме се на престоя си и на репетицията в момента. Музиката, оркестърът, музикантите са изключителни. И аз съм много развълнуван. Надявам се, че ще направим едно красиво представление.

Успяхте ли вече да разгледате Варна?

Току-що пристигнахме, но виждам, че е много красиво. Морето е фантастично и съм сигурен, че идват много туристи тук. Хотелът, в който сме отседнали, също е феноменален. Най-вълнуващото за мен е да дойда тук, при тези прекрасни музиканти и да направим репетиция заедно за утре.

Какви са очакванията Ви от публиката тук?

Надявам се, че ще предоставим на публиката едно страхотно представление, съдейки по репетицията.

България е малка страна, но с много велики гласове. Съгласен ли сте с това?

Разбира се. България има впечатляваща музикална история. Броят на талантите тук е по-голям от навсякъде другаде по света. Пял съм на една сцена с някои от най-великите, например с Гяуров. Нямах представа, че ще имам възможност да се върна отново тук. Обикаляхме много по света и беше феноменално. Бяхме готови да се върнем отново на българска сцена.

Кога разбрахте, че имате глас, който ще определи бъдещето и кариерата Ви?

Аз не съм учил пеене като дете. Родителите ми бяха певци, а аз учех пиано. Един ден свирех на пиано вкъщи и си припявах нещо. Майка ми ме чу, изненада се и ми каза: „Ти можеш да пееш!“. Тях постоянно ги нямаше вкъщи, затова когато се върнаха и ме чуха да пея, възкликнаха: „Ти имаш глас!“ Тогава бях на 16 години.

Как поддържате страстта си към музиката след толкова много години на сцената?

Тази страст продължава цял живот. Моята съпруга, която е тук днес с мен, също беше певица и споделяме обща любов към музиката. Единият ми син също е певец, а другият е ангажиран с моята кариера и работи за мен. Семейството ни живее с музиката през цялото време. Тази вечер на репетицията, утре вечер, на концерта, освен операта, ще пеем и сарсуела. Сарсуелата е музикален жанр в Испания, който и родителите ми пееха. Те имаха класове за опера, но сарсуелата беше тяхна страст. Когато бях на 16 и започвах да пея, ми даваха кратки части от опера. Започнах да разпространявам и сарсуелата по света и сега всички певци имат и сарсуела в репертоара си.

