Над 500 учители се събраха в София, за да обменят добри практики от работата си. Едноименният форум е организиран от фондация „Заедно в час” и образователния портал prepodavame.bg. На най-голямото образователно събитие у нас по традиция се отличават и най-добрите примери, като от 200 подбрани практики, най-добрите преминават финална селекция, преди да бъдат избрани победителите.

Форумът поставя акцент върху STEM обучението и представя селекция от най-успешните педагогически практики в страната. Целта му е да ускори навлизането на иновации в класната стаи, да насърчи обмена на идеи и да покаже работещи решения за съвременното образование.

„Искаме да съберем на едно място добри практики, които са свързани със STEM подхода в класната стая. Знаете, че има много STEM кабинети, ние искахме да видим дали инфраструктурата е най-важното, или подходът на учителя“, сподели Преслава Байчева, специалист „Дигитален маркетинг” в сайта prepodavame.bg.

„Най-добрите практики са тези, които имат иновативен момент, но същевременно могат да бъдат приложени и мултиплицирани в други класни стаи. Ние се опитваме да отличим тези практики, които могат да вдъхновят другите учители. Колегите учители са много креативни и на мен ми се иска повече да се обръща внимание на това, че в българските класни стаи се случват много хубави неща. И това събитие е едно такова място, на което си говорим за хубавите примери”, допълни тя.

