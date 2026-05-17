Преди три месеца световният феномен The Floor превзе ефира на NOVA и се превърна във фаворит на зрителите у нас. Тази вечер от 20:00 ч. предстои да стане ясно кой ще завладее гигантския LED под и ще се превърне в първия шампион на The Floor България. Стажант – репортерът ни Пламена Димитрова се срещна с част от играчите.

100 колоритни участници се изправят в оспорвани дуели, но само 8 от тях стигат до финала. Стратегия, знания и късмет често са ключ към успеха, но не всеки план води до победа.

„Цялото преживяване беше поучителна дигитална история за мен. The Floor е един много интересен социален експеримент“, сподели участник, стигнал до финала.

„Беше хубаво преживяване и това включва всичко, което се случи, хората, които срещнахме там“, допълва друг финалист.

„Невероятна емоция и не предполагах, че ще стигна до финала“, каза Божидара.

„Всеки си прави някаква стратегия или план, когато излезе да се дуелира, но играта е прекалено динамична и бързо се променя всичко. Стратегиите са по 5 във всяко състезание“, разказва участник, а друг допълва: „Играта не е за стратегия и всеки ход я обръща на 180 градуса. Затова стратегията не помага.“

Кой ще е победител в The Floor на финала и ще спечели голямата награда от 30 хиляди евро?

Освен напрегнати битки за територия, The Floor се оказва място за нови приятелства. Заедно 90 от участниците създават зад благотворителна кауза. Започват да правят куизове в полза на каузи. На самолета за Нидерландия се качват 100 непознати, и се връщат като приятели, които поддържат връзки помежду си. Очакват с нетърпение края на приключението и дори част от участниците се събират да гледат заедно големия финал, за да си припомнят и споделят емоциите, изпитани на The Floor. Предстоят едни от най-вълнуващите и решаващи дуели за сезона, в които напрежението ще е по-високо от всякога. Самоа един от участниците ще триумфира и ще си тръгне с наградата от 30 хиляди евро.

Редактор: Райна Аврамова