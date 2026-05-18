За трета поредна година “Като две капки вода” излезе от студиото и подари на феновете си грандиозен финал на живо пред повече от 12 000 души в най-голямата зала в страната. И този път най-гледаното шоу за имитации не изневери на себе си и преведе зрителите на NOVА през няколко музикални изненади, безкомпромисни имитации, невероятна мултимедия и истинско забавление. След 11 незабравими вечери в Сезона-Слънце, зрителите решиха титлата “Най-добър имитатор” да грабне Даниел Пеев - Дънди.

Актьорът взриви цялата зала с имитация на фронтмена на AC/DC - Браян Джонсън и песента „Highway to Hell“. Традиционно победата бе дадена от зрителите на NOVA, които гласуваха цяла вечер в положението NOVA PLAY, a журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев-Фънки, дори и без възможност за оценки, не скри възхищението си от превъплъщението му. Големият победител получи чисто нов лек автомобил и реши да направи огромен жест към свой колега, който се бори с тежко заболяване. „За първи път ще бъда истински сериозен. Във всеки лайв печелиш награда и я даряваш. Аз ще даря и тази кола. Най-голямата награда за мен е публиката и това, което се случи тази вечер и целия сезон“, развълнуван бе Дънди, минути след като спечели.

Второто място зае Емилия, която избра да влезе в образа на Паша Христова. Тя вдигна цялата зала на крака с изпълнение на „Една българска роза“. “Искам да благодаря за всички приятели, които спечелих. Благодаря на продуцентите за поканата, защото това беше страхотно”, сподели певицата.

Бронзовият медал отиде при Иво Димчев, който се справи блестящо с имитацията на Васил Найденов и една от любимите български песни “Сбогом, моя любов”.

В последната надпревара за титлата любимите водещи на България Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха деветимата звездни участници, които отново показаха таланта си на огромната сцена. Весела Бабинова избра да слезе от асансьора като Лейди Гага и изпълни хита “Bad Romance”. Борис се появи в най-голямата зала в страната в образа на Елвис Пресли с песента “Unchained Melody”. Под прожекторите излезе и Лили Иванова, в чийто образ се осмели да се превъплъти Пламена, а песента “Camino” развълнува всички. За финална своя изява в шоуто Виктор избра Джеймс Браун и компилацията от две парчета - “It’s a Man’s World / I Feel Good”. С образа си на Мадона Алекс Раева отново заблестя, изпълнявайки невероятно песента “Hung Up”. Симона полетя над сцената с баладата “Hurt” на Кристина Агилера.

Специалната вечер бе открита с общо изпълнение на екипа на “Като две капки вода”, който заедно представи един от най-обичаните и сантиментални естради хитове “Приятели” на Тоника СВ. На финала всички участниха отправиха послание към зрителите на NOVA да бъдем по-добри с песента “Дано” на легендата Богдана Карадочева.

Не пропускайте и последния епизод на КАПКИТЕ Podcast, който се мести директно в зала “Арена 8888”. Борислав Захариев - Боби Турбото посреща участниците часове преди големия финал. Те ще разкрият най-хубавите си моменти от Сезона-Слънце, ще предадат емоцията си преди да излязат на голямата сцена и ще разкрият любимите си истории от изминалите три месеца. Не пропускайте последния епизод на втори сезон на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

Тази вечер на финала на Сезона-Слънце на „Като две капки вода“ участниците премериха сили в опит да спечелят сърцата на публиката и решаващия зрителски вот. Какви изненади очакваха зрителите и публиката в залата от своите любими изпълнители?

Тази вечер оспорваният финал пренареди за пореден път класацията в шоуто и ще определи големият победител в „Като две капки вода“ Сезона-Слънце.

Минути до големия финал на „Като две капки вода“ Сезона-Слънце

В настоящото класиране в началото на вечерта водещите позиция с предимство от по две точки имаха Иво Димчев, Дънди, Емилия и Алекс Раева. Тази вечер журито в състав AZIS, Веселин Маринов, Фънки и Хилда Казасян ще коментират имитациите, но няма да поставят оценки на участниците, чиято съдба ще бъде в ръцете на зрителите.

„За мен е огромно удоволствие да ви съобщя, че това е най-гледаният сезон на „Капките“ до момента и ви благодарим. Сезона-Слънце ни кара да гледаме от хубавата страна нещата“, сподели Маги Халваджиян.

„Когато създадохме концепцията за сезона, се водихме от това, че всички имаме нужда от слънце и положителни емоции. Както победата, която DARA донесе на България. Магията е, че ние в екипа на предаването не сме само колеги, а и приятели“, допълни Кирил Киров-Кико.

Вечерта стартира с горещи емоции, свежо настроение и емоционално изпълнение на екипа на предаването на песента на „Тоника СВ“ „Приятели“, превърнала се в химн на приятелството за поколения българи.

Водещите на „Капките“ изказаха благодарността си към DARA и нейното невероятно постижение на Евровизия. „Тя направи нещо, което никой не беше правил за България. Спечели Евровизия. Направи го, въпреки всичко, за всички българи, които се почувстваха обединени. Горди сме от това момиче, което тръгна от X Factor и беше финалист в осми сезон на „Като две капки вода“. Обичаме те!“

Първа на сцената във финалния лайв на „Като две капки вода“ излезе Весела Бабинова, която избра да се превъплъти в образа на ексцентричната и провокативна американска певица Лейди Гага. Тя вдигна публиката на крака с хитовото парче Bad Romance, спечелило две награди „Грами“ през 2011 година. Песента изследва страха на Лейди Гага от „чудовищата на любовта“ – привличането към токсични връзки и параноята, която идва с тях.

„Много се възхищавам на Лейди Гага – освен страхотна певица, я харесвам и като актриса. Чувствам се много добре и съм много щастлива и благодарна, че съм тук. Огромна емоция и изживяване е“, сподели Весела Бабинова.

„Впечатлен съм от участието ти. В тези няколко месеца хората видяха от теб неща, които няма как да видят в театъра. Хората видяха твоята човешка природа и допълниха представата си за теб“, коментира Веселин Маринов.

Веднага след нея зала „Арена 8888 София“ посрещна на крака най-голямата легенда на българската поп и естрадна музика. Пламена влезе в обувките на Лили Иванова и се впусна смело в предизвикателството да изпълни една от най-емблематичните и сложни песни в творчеството ѝ – „Камино“, преработена за уникалния гласов диапазон на певицата. Историята на песента „Камино“ е тясно свързана с пренасянето на латиноамериканската култура в България и превръщането на едно мексиканско фолклорно парче в абсолютен вокален шедьовър.

„Намерих приятели в шоуто. Помагахме си и се забавлявахме много. Това ще ми липсва. Избрах Лили Иванова, защото ме кара винаги да настръхвам. „Камино“ на испански означава „път“ и смятам, че в тези три месеца изминах дълъг път в „Капките“. Това е любимата ми певица и любимата ми песен“, споделя Симона.

„Талантът ти е неизмерим и нямаш граница. Това изпълнение беше страхотно. Съжалявам, че в предаването не ти се падна Лили Иванова. Играта щеше да е съвсем различна“, сподели своето мнение AZIS.

„Браво, моето момиче! Пя прекрасно“, допълни Фънки.

Виктор избра да атакува върха като демонстрира своите впечатляващи вокални и артистични умения на финала на любимото шоу за имитации с песента на краля на соул и фънк музиката Джеймс Браун - I Got You (I Feel Good). Тя е неговият най-голям хит, като достига номер 3 в класацията Billboard Hot 100 и по-късно е приета в Залата на славата на наградите „Грами“.

„Мечтите са свързани с много труд, любов и отдаденост. За първи път ще пея пред 12 хиляди души. Подготвях се три месеца за голямата сцена, за да покажа какво съм научил. Джеймс Браун е уникален артист и нямам търпение да изпълня песента“, сподели Виктор.

„Освен огромния талант и музикалност, които носиш, не загубвай твоята искреност“, коментира Хилда Казасян.

„Знаем колко труден е бил житейският ти път. Сега цяла България те обича. Имаш възможност да развиеш музикална кариера в бъдеще“, потвърди Веселин Маринов.

Gen Z-то в Сезона-Слънце Симона избра да се бори за имитаторската корона на финала на „Капките“ в образа на Кристина Агилера и изпя с много емоция емблематичната поп балада Hurt. Песента разглежда темата за тежката мъка, чувството за вина и съжалението след загубата на близък човек и достига до 19-о място в класацията Billboard Hot 100 и получава платинен сертификат.

„Чувствам се пораснала. Преоткрих нови страни от характера си. Успях да изолирам притеснението си. „Капките“ ще останат един от най-важните уроци в живота ми. Не съм изпълнявала никога тази песен, но съм ѝ се възхищавала като дете“, признава Симона.

„Мечтая си един ден да изляза като теб с този дует. Пя прекрасно, беше една малка вълшебница“, сподели AZIS.

„Ти си абсолютно откритие. Ако решиш да продължиш да се занимаваш с поп фолк, в мое лице имаш един верен почитател. Умееш да пееш с вкус“, категорична бе Хилда Казасян.

Борис бе неузнаваем в обувките на Краля на рокендрола Елвис Пресли. Той избра да изпълни песента Unchained Melody (1977 г.) – една от най-емоционалните и преломни появи в историята на рок музиката. Това е последното му заснето изпълнение на живо пред публика, състояло се само два месеца преди неговата смърт. Елвис Пресли смесва блус, кънтри и госпел, за да създаде изцяло нов, масов звук през 50-години на миналия век като остава един от най-продаваните самостоятелни изпълнители в историята на музиката с над 1 милиард продадени албума.

„Единственият начин да успееш е да излезеш извън зоната си на комфорт. Избрах Елвис, защото намерих неща в текста, които бих казал на близките си хора.“

„Успя да предадеш настроението и душата на Елвис в точния момент. Направи го много добре“, категоричен бе Фънки.

„Ти си много добър човек и си искрен. Завладяваш сцената“, допълва Веселин Маринов.

Дънди взриви публиката в зала „Арена 8888 София“ с мощния и неподправен звук на rok парчето Highway to Hell – емблематичната едноименна песен на австралийската хард рок група AC/DC. Издаден на 27 юли 1979 г., албумът Highway to Hell се превръща в големия комерсиален пробив на групата в САЩ. Това е последният албум с легендарния вокалист Бон Скот, който трагично загива по-малко от година по-късно, през февруари 1980 г.

„Куфял съм на AC/DC на 8 години. Те са толкова първични и нерафинирани. Толкова истински и неподправени, че много ги припознах.“

„Беше великолепен!“, категоричен бе Фънки.

„Беше цветът на това шоу, подправката на целия сезон. Влюбена съм в теб!“, даде своята оценка Хилда Казасян.

„Приличаш на холивудска екшън звезда. Беше вълшебен“, потвърди AZIS.

Зад блясъка на вечните му хитове стоят неподправени житейски истории, странности и съдбовни обрати. Един от най-енигматичните изпълнители на българската поп сцена Васил Найденов е образът, който Иво Димчев избра за своя последна имитация в Сезона-Слънце, с която ще щурмува короната в шоуто. „Сбогом, моля любов“, създадена от композитора Стефан Димитров и поета Кръстьо Станишев, е една от най-емблематичните и обичани златни песни на изпълнителя.

„Свикнал съм да бъда в крепостта на собственото си творчество. Не съжалявам, че приех да участвам. Научих много и се надявам да съм се обогатил като артист. Моите родители се намесиха в моя избор за финална песен в сезона. Поискаха да изпея тяхната любима песен.“

„Никога няма да забравя вашата интерпретация на Том Джоунс. Мисля, че всички ще помнят дълго вашето участие. Вие сте голям артист, пътувате по света и носите своя талант. Радвам се, че го показахте и в „Капките“, даде своята оценка Веселин Маринов.

Алекс Раева бе неузнаваема с имитацията на американската поп икона Мадона. Тя избра за свое финално изпълнение в Сезона-Слънце песента Hung Up, водещ сингъл от албума Confessions on a Dance Floor. Песента оглавява музикалните класации в рекордните 41 държави и се превръща в емблема на съвременната денс-поп култура.

„Мадона е еталон за шоу, за парти. Избрах песента, защото е олицетворение на мен самата. Искам да бъда себе си и това е моето мото в живота. Този адреналин на сцената на „Капките“ е страхотен. Това е училище по-доказване. Изпитах удоволствие, защото се отпуснах. Заради това и се получи и силна връзка между участниците.“

„Правиш всичко много добре. Нямаш нито един слаб образ, с изключение на този на Веско Маринов. Държа високото ниво през цялото време“, коментира Хилда Казасян.

„Благодаря на съдбата, че ме срещна с теб и съм част от приятелите ти“, допълни AZIS.

„Ти отново блесна в тази вечер!“, категоричен бе Фънки.

Емилия разчувства силно зрителите и публиката в залата с изпълнението на една от най-обичаните песни в историята на българската поп музика – „Една българска роза“, изпълнена от незабравимата Паша Христова. На фестивала „Златният Орфей“ през 1970 г. тя обира големите отличия. „Една българска роза“ ѝ носи Първа награда в конкурса за български песни, а „Повей, ветре“ – донася най-голямото признание, Голямата награда за изпълнител. Песента придобива и силен сантиментален отзвук поради внезапната и ранна кончина на певицата. На 21 декември 1971 г., само година след огромния успех на песента, Паша Христова загива в жестока самолетна катастрофа едва на 25-годишна възраст. В края на XX век, след мащабно допитване до слушателите и зрителите в България, „Една българска роза“ е обявена за най-популярната българска песен на века.

„Не е лесно, но огромен опит. Винаги, когато влизах в асансьора, се получаваше магия. Някак се случваше. Не бях сигурна в много образи, но когато излизах на сцената, сякаш ми помагаха някакви свръхсили. Избрах песента „Една българска роза“, защото е българска и обхваща целия български народ.“

„Избра песен, с която докосна хората. Тя е вечна и с цялото си участие в „Капките“ показа, че беше най-добрият имитатор“, даде своята оценка Веско Маринов.

„Не подозирах, че някой от нашия жанр може да представи образи като Линда Пери. Ти си завършен български талант, за мен е огромно щастие да споделям три месеца заедно с теб“, подчерта AZIS.

След първото гласуване на публиката битката за победата продължиха Иво Димчев, Дънди и Емилия.

На големия финал зрителите имат възможност да подкрепят тримата финалист с втори глас. Дънди грабна победата в Сезона-Слънце на „Като две капки вода“, а на почетното второ и трето място се наредиха Емилия и Иво Димчев.

За финал на вечерта звездните участници разчувстваха силно публиката с трогателното изпълнение на песента, белязала българите с позитивното си послание и призоваваща хората към единство, доброта и взаимна подкрепа – „Дано“ на Богдана Карадочева.

Редактор: Боряна Димитрова