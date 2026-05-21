Съботният киномаратон ще стартира в компанията на звездите Денис Куейд и Рене Русо, които се превръщат в перфектната двойка в комедията „Твоите, моите и нашите“. Филмът разказва за двама самотни родители, които се женят само за да попаднат на няколко неочаквани разрушители на семейното щастие – собствените им деца. Адмирал Франк Бърдсли (Куейд), вдовец с осем деца, ръководи семейството си като екипаж на боен кораб. Подреденият живот на Франк сменя посоката, когато той импулсивно се жени за отдавна изгубената си любов от гимназията Хелън (Русо), волна модна дизайнерка с десет собствени деца. За съвсем различните семейства на Франк и Хелън това е война от пръв поглед. Така че децата скрояват план – да саботират брака. Следва яростна битка, но и няколко сгряващи сърцето изненади...

По-късно от 14.50 ч. следва класическата комедия „Свалячът Хал“, режисирана от братята Боб и Питър Фарели, в която участват Гуинет Полтроу и Джак Блек. Лентата ще ни разкаже историята на Хал Ларсен, който е най-повърхностният човек на земята. Той открива красотата само у супермоделите и по лъскавите списания. Първото, което го грабва у една жена, е външният вид. Не би ходил с жена, която няма перфектно тяло. Хал се превръща в непоносим сваляч, след като чува последните думи на умиращия си баща. На смъртния си одър той кара сина си да обещае, че никога няма да се влюбва и ще излиза само с красиви жени. Хал стриктно следва бащиния завет и животът му се превръща в поредица от кратки забежки с безинтересни красавици.

Но един ден, арестуван в повреден асансьор, след импровизирана хипноза от гуруто за самопомощ, младият мъж получава невероятен дар – от този момент той вижда само вътрешната красота на жените. И тогава се появява Розмари (Гуинет Полтроу) - доброволка в Корпуса на мира с наднормено тегло… Единствено Хал не вижда огромното й, гротескно безформено тяло, а прекрасната й душа и се влюбва до уши. Истинско или въображаемо е чувството му? Ще продължи ли идиличната им романтична връзка и какво ще стане след като магията се развали? Хал трябва да се изправи срещу една непозната Розмари и да научи един от най-важните житейски уроци.

