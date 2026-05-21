Гледайте епичната историческа драма "Смело сърце” тази събота вечер от 22.50 ч. по NOVA
Мел Гибсън ще предаде урок по геройство в историческата епична лента "Смело сърце" тази събота вечер от 22.50 ч. по NOVA. Лентата е създадена под режисурата на самия австралийски актьор и с пет награди „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добър режисьор.
Сюжетът проследява историята на Уилям Уолъс (Гибсън), чиято страст и смелост обединяват шотландския народ в борбата срещу безмилостния английски крал преди повече от шестстотин години, в началото на четиринадесети век. Уилям Уолъс е средновековният шотландски патриот, който е подтикнат към въстание срещу англичаните, след като любовта на живота му е убита. Той събира група от воини аматьори, която е по-силна от всяка английска армия. С водените от него една след друга битки, които се превръщат във война, напредването му в Англия застрашава трона на крал Едуард I. Уилям бива заловен и екзекутиран, но не и преди това да се превърне в символ на свободна Шотландия.
Блестящата кино продукция е съчетание от романтика, интриги, героизъм и отчаяна битка за свободата на Шотландия.
Не пропускайте развръзката в епичната историческа драма "Смело сърце" тази събота вечер от 22.50 ч. по NOVA
