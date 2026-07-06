В епизода на сериала тази вечер главният изпълнителен директор Питър Минкоф и съпругата му загиват при експлозия в силно охраняемия си мезонет на последния етаж в луксозна сграда. Екипът на ФБР започва разследване, за да разбере как някой е успял да проникне в строго охраняваната сграда и скоро осъзнава, че смъртта им е в следствие на целенасочена експлозия предизвикана от дрон. Скоро следва убийството и на друг главен изпълнителен директор, който заедно с Минкоф са част от борда на стартъпа за изкуствен интелект Cyclone. Оказва се, че и двамата директори споделят едни и същи опасения относно безопасността за разработване на изкуствения интелект, но мнението им противоречи на намеренията на някои от другите членове на борда.

Видео насочва агентите към потенциален виновник за убийствата, но дали ще има следваща мишена и каква е целта на премахването на двамата мъже?

Не пропускайте развръзката в двадесети епизод от сезон 7 на криминалната поредица тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова