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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Елбетицови от Варна и семейство Рахови от Горна Оряховица.
Играта започна с кражба на точки от страна на Елбетицови в първи рунд. Те успяха да спечелят и следващия, но Рахови се върнаха в играта в трети рунд и почти изравниха резултата. Последните два рунда бяха за Елбетицови и това им донесе втора победа с резултат 512:100 точки.
В „Бързи пари“ вторият им опит беше успешен и с 201 точки и четири разкрити топ отговора, те успяха да спечелят 3067,75 €, които да добавят към сметката си от този епизод.
Днес Елбетицови ще посрещнат семейство Резилови от Димитровград.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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