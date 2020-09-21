Руският опозиционер Алексей Навални обяви, че по тялото му има следи от „Новичок”. Навални написа това в блога си, от болницата в Берлин, където се лекува. Според опозиционера, Русия трябва да му върне дрехите и личните вещи, които са му били отнети, когато е бил вкаран в спешното отделение в град Омск.

Навални твърди, че вещите му са важно доказателство, а Русия и без това не е започнала официално разследване на неговия случай и няма основание да ги задържа.

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Опозиционерът настоява, че е бил отровен с нервнопаралитичното вещество от властта в родината му. Кремъл не приема версията, че е имало отравяне и твърди, че случаят се използва политически.

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